城中城今聯合公祭　罹難陸配家屬已來台

城中城大火造成46死的嚴重傷亡，今（22）天是城中城大火的聯合公祭，罹難者中有三位陸配，高雄市政府也全力來協助相關家屬來台，新聞局長董建宏說，在這個過程裡面，感謝海基會陸委會的大力的協助，罹難者家屬已經抵達台灣，高雄市政府將全權負責包括機票、住宿等及後世，以及相關後事的處理。
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-10-22 10:48:02
董建宏指出，這三位不幸罹難陸配中，其中有兩位已經歸化為中華民國國籍，另一位擁有台灣的居留權，也算是高雄的市民，所以市長陳其邁非常的關切，也表達不安不捨，有兩組的家屬分別在19日與21日抵達台灣，所有相關的訪視與後事，高雄市政府包括機票、住宿等全權負責，而且我們採以1對1協助的方式，在CDC防疫規定之下，全力協助家屬進行後事的哀悼；另外有一位家屬他就委託在台親人協助。
董建宏說，市長因為防疫的關係，沒有辦法親自與這些家屬見面，也都一一親自致電給這些家屬，表達高雄市政府的慰問之意，我們會用最大的努力去協助所有家屬處理相關後事，對於這件不幸的事情，高市府會努力的完成應該要做的事，讓家屬可以心安，讓往生者可以安息，另外一位受傷的陸配目前還在醫院治療當中，一切復原狀況非常良好，市長也都去掌握所有的狀況。