iPhone擋下爆頭子彈！南非大老闆躲過死神 網：終生果粉
實在好驚險！南非一位知名連鎖餐廳的大老闆穆寡迪（Max Mqadi），在路邊遭歹徒近距離開槍，兇徒一共擊發了15發子彈，但不幸中的大幸是當下穆寡迪正在講電話，手中的iPhone12擋下了朝頭部瞄準的致命子彈，送往醫院後生命跡象穩定。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 11:15:36
根據外媒《TimesLIVE》報導，穆寡迪在上週離開自家餐廳時，突然遭到兩位身分不明的歹徒衝上前來近距離開槍射擊，幸好手中的iPhone擋下致命傷，手腳都遭到槍傷的穆寡迪當下還能自己開車離開現場，找到警察求助。緊急被救護車送往醫院後，目前狀況穩定，已出院回家休養。當地警方仍在追查兇手的身份和動機。
穆寡迪經營的餐廳曾在2016年被評為全球207家最佳餐廳之一，近年更開始將餐廳開發成為兼具美髮和時尚服飾的複合型商場。餐廳也針對此事發表聲明，指出穆寡迪很感激這份「生命的禮物」，但也希望外界給予空間，讓他好好靜心休養。
網友則嘖嘖稱奇表示，「殺手大概沒想過竟然會因為一支手機暗殺失敗吧」、「所以不要再問我為什麼拿哀鳳了」、「給你一個換手機的理由」。（編輯：倪浩軒）