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蔡英文赴城中城公祭致哀　陳其邁：後續工作隨即展開

▲總統蔡英文22日出席城中城公祭致哀，擔任主典。（圖／高雄市政府提供）
▲總統蔡英文22日出席城中城公祭致哀，擔任主典。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-10-22 11:48:17｜2021-10-22 12:00:02

城中城大火事件今（22）日舉行罹難者聯合公祭，包括總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、陸委會副主委吳美紅、海基會秘書長詹志宏、高雄市長陳其邁與市府團隊、高雄市議長曾麗燕及各級民代等人都到場弔唁，場面莊嚴哀戚；陳其邁強調，市府團隊的關懷與檢討不會停止，後續的慰問、關懷、安置及重建，都會在公祭後隨即展開。

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▲城中城公祭由市長陳其邁擔任點主官。（圖／高雄市政府提供）
▲城中城公祭由市長陳其邁擔任點主官。（圖／高雄市政府提供）
今日公祭儀式由高雄市長陳其邁擔任點主官，總統蔡英文則擔任主典，國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等各政黨，及各界政要均陸續到場弔唁，高雄市立殯儀館也降下半旗表示哀悼之意。

▲城中城大火事件今（22）日舉行罹難者聯合公祭，市長陳其邁率團隊致意。（圖／高雄市政府提供）
▲城中城大火事件今（22）日舉行罹難者聯合公祭，市長陳其邁率團隊致意。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁指出，感謝各界善心踴躍捐款，目前善款累積約新台幣2億元，後續針對家屬的安置照顧、法律扶助等工作，會持續以家庭為中心，安排社工一對一個案方式，擬定關懷計畫給予支持，協助家屬和傷者早日走出傷痛。

而在醫院的部分，今天仍在加護病房有7位，一般的病房有15位，那總共出院的已經有21位，現在住院的總共22位都在逐漸康復當中，昨天醫療專家小組也開過會議，也建議了部分在加護病房的傷患已經可以轉到一般的普通病房，市府也會持續的，來追蹤照顧他們的健康，也請社會大眾能夠放心。

城中城大火事件，造成重大傷亡的憾事，陳其邁也再次向所有傷患、罹難者及家屬，致上最沈重的道歉，深切自責、無比悲痛，並率市府全體同仁致上深沉哀悼之意，也再一次的感謝社會大眾，對於所有罹難者跟受傷的民眾溫暖的關懷，代表所有的家屬來表達感謝大眾，並強調，市府的關懷與檢討不會停止。

▲高雄市立殯儀館今（22）日降下半旗。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.22）
▲高雄市立殯儀館今（22）日降下半旗。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.22）

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