苦瓜雞湯少一味！內行人加「1神品」狂讚：保證連喝三碗
近日氣溫明顯下降，不少人喜歡在這種天氣喝上一碗暖呼呼的熱湯，就有一名網友表示，她煮了苦瓜雞湯想暖暖身體，卻怎麼煮都少一味，令她感到十分苦惱，對此老饕們紛紛建議加入「鳳梨」調味：「妳如果再加一點蔭鳳梨醬，加一點點冰糖，會讓妳連吃三碗！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 14:05:17
該名網友昨（21）日在臉書社團「家常菜」中貼文，她表示天氣逐漸變冷了，想煮碗苦瓜雞湯來喝，不過她放入苦瓜、川燙雞肉及薑、蒜頭煮滾後，最後再用鹽巴調味，成品卻沒有想像中好喝，讓她苦惱求助網友：「少了什麼嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言建議，「可以加愛之味蔭瓜，味道就比較好」、「蛤蜊或者是丁香魚，也可以加梅乾菜」、「要加蔭瓜比較對味」、「少許醬油會更香」、「我加高慶泉的蔭瓜不用再放鹽，加些許米酒」、「可以加剝皮辣椒」、「薑蒜不用放」、「一把可愛的小魚乾」。
不過，多數網友都認為少放了「鳳梨」，「不加鳳梨的苦瓜雞湯我不喝」、「加點小魚乾、蔭鳳梨、蛤蠣，非常好喝」、「加點蔭鳳梨，或剝皮辣椒，好吃」、「少醃製的鳳梨」、「還要加蔭鳳梨和一點醬油」、「妳如果再加一點蔭鳳梨醬，加一點點冰糖，會讓妳連吃三碗」、「加鳳梨豆醬啊，再放幾片甘草」。（編輯：賴禹妡）