陳文茜在家昏倒8分鐘　救命恩人竟是「狗」！1動作保住命

「我很疼愛她，但從來沒有想到她會是我人生中的救命恩人」，資深媒體人陳文茜2019年2月底意外驗出肺部腫瘤，接著立即著手治療，並透露已割除肺腺癌一期壞細胞，不過陳文茜近日卻在臉書上表示，自己的身體已經每況愈下，兩週前更是在家中昏倒了8分鐘，所幸當時助理也在一旁即時協助，不過，救命恩人卻不是別人，而是自己的愛犬「西西里島」。





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▲陳文茜2019年2月底意外驗出肺部腫瘤。（圖／公視提供）

陳文茜昨（21）日在臉書透露，自己身體已經每況愈下有一段時間了，陸續出現水腫、虛弱、喘、心律不整、免疫攻擊血管出血等症況，就在兩週前，她本來打算讓自已身體動一動，因此到後院整理水池裡的布袋蓮，沒想到蹲下搬盆子後，再站起來眼前竟一片黑，就這樣昏倒了。





陳文茜指出，事發當下助理即時扶著她躺在後院旁的浴室，當時已半失去知覺，在半醒之中她以為自己就在醫院，「心裏正吶（納）悶這醫生為什麼用指尖一直抓我的鼻子，挺疼的」，接著慢慢張開眼睛，才發現原來還在家中，而捏鼻子的「醫生」則是愛犬西西里島。





▲陳文茜的愛犬西西里島。（圖／翻攝自陳文茜臉書）





「她看著我倒下，助理緊張，她比他們還慌張」，陳文茜提到，西西里島在她昏倒的8分鐘內，不停跳來跳去，一下咬左耳一下咬鼻子，急得不得了，後來陳文茜醒來到醫院就醫時，振興醫院院長魏崢還開玩笑地說：「她可能剛好幫妳做了CPR，因為她的體重六公斤，在妳身上踩來踩去，跳過來跳過去，正好恢復妳的血液循環。」



