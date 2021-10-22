人妻炒菜灑胡椒鹽　整鍋「變粉色」秒尷尬！網揭暗黑真相

「老公說他以後做菜絕不會再叫我幫忙了⋯」一名人妻近日在網路上發文表示，日前老公在煮菜時請她幫忙加胡椒鹽，沒想到一灑下去，鍋內竟出現粉紅色粉末，一看才知手上拿的是化痰藥，現場瞬間瀰漫尷尬氣氛，讓不少網友笑瘋直呼：「這道菜吃完，大家都沒痰了。」





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該名網友今（22）日在臉書社團「家常菜」中貼文，表示老公在炒菜時請她幫忙灑胡椒鹽，沒想到一灑眼前竟出現粉紅色粉末，原以為是新品種胡椒玫瑰鹽，仔細一看竟是化痰藥，原來是前幾天她喉嚨不舒服順手放在餐桌上，被老公收到調味料抽屜裡，才會發生這個烏龍事件，也讓她愧疚地喊：「這盤菜不知道還能不能吃⋯」





▲網友委屈表示，老公已明言禁止她再進廚房幫忙。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）

貼文一出，網友紛紛笑瘋留言，「這樣添加橘子風味」、「這盤有療效的！比較貴」、「吃啦，萬一太辣還可以止咳⋯貼心捏」、「一舉兩得，吃飯順便化痰」、「有一點點的橘子味道應該還好，順便可以化痰」、「預防重於治療」、「食療法之一的感覺」、「先冷凍起來，下次感冒時再拿出來配」、「這道菜吃完，大家都沒痰了」、「不會啦，吃了喉嚨會比較順」。





另外，也有網友歪樓推測這是「陰謀論」，「這樣也好，以後跟廚房絕緣體」、「妳還是負責吃就好了」、「這招很強欸，以後等著吃就好」、「可否拜妳為師」、「真高招」、「妳一定是故意的，這樣以後廚房事就沒妳的事了」、「以後就不用幫忙了」。 （編輯：賴禹妡）



