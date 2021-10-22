神祕號碼「7533967」是誰的電話？七年級生秒懂：有聲音
你現在背得出哪個人的電話號碼呢？隨著手機通訊錄的普及，不少民眾已經習慣輸入他人的號碼進手機，但過去可是得將重要的電話號碼抄寫下來、仔細記著，近日有網友就好奇詢問還有沒有人記得「7533967」這組電話號碼？貼文曝光，立刻掀起許多七年級生的熱烈討論，還有網友留言「這個電話號碼永遠刺痛我的心」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 16:59:08
對你來說「7533967」這組電話號碼熟悉嗎？日前一名網友於臉書社團《爆廢公社二館》上提及「7533967」這組號碼，並好奇表示「有沒有人知道這組電話號碼？」，同時也指出如果真有印象，除了代表你的記憶力很好以外，也代表你「有點年紀了！」。
而該篇貼文一出，立刻吸引不少網友共鳴，其中就有許多知情人解釋這是七年級生們的共同回憶，紛紛留言回應「徐乃麟唱的！」、「我怎麼唱起來了」、「那是紅鞋女孩的電話號碼」、「以前看節目說後來變成吳宗憲的辦公室電話」、「有聲音的數字」，甚至有網友輕鬆接著留下了歌詞「你的電話在我心裡響個不停」、「好想再拿起電話說聲我愛你」。
事實上，去年百萬YouTuber蔡阿嘎就曾調查過讓七年級印象深刻的「有數字的歌」當中，這首《7533967》榜上有名，其實這首是徐乃麟1992年的作品，因為徐乃麟唱出情人苦戀心情而大受歡迎，而這個號碼其實是專輯製作人吳宗憲在阿爾發企劃公司桌子前面的電話，由於電話被打爆之外導致電信局機房的嚴重負荷，後來此號碼才被停用到了2100年，而自從電話號碼由7碼升為8碼後，也漸漸埋沒在不少民眾的回憶之中。（編輯：楊智傑）