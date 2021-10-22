成大哥想進台積電！「1條件」拼早退休 學長曝殘酷真相
半導體龍頭「台積電」營運據點遍及全球，每年都有不少新鮮人搶著入門，近日就有一名就讀成大研究所的網友在網路上表示，他畢業後想靠存錢及理財提早退休，又不希望工作太操勞，因此好奇問該怎麼做才能面試上適合的職位，貼文一出立即引起熱烈討論，許多過來人忍不住粉碎原PO的美好想像，直言：「想努力存錢理財，又不想被操，然後選GG，你真的有想清楚在講什麼嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 18:08:43
該名網友昨（21）日在PTT貼文，他以「台積職位」為題，表示現在正在讀成大微電子工程研究所，沒有意外的話，未來應該會進台積電上班，不過他希望成為新鮮人後能靠存錢及理財拼看看提早退休，又不想身體被操壞，因此偏好工作品質相對好的產品或RD，只好求助網友：「請問各位要在研究所培養什麼能力才有機會面試上？」
貼文一出，不少網友認為原PO想得太美好，「想要錢，又想要爽，先談談自己能力吧，不然你憑什麼」、「我怕你這樣的心態進了GG不是提早賺到錢退休，而是早早登出GG online耶」、「偏好工作品質稍好的缺⋯誰不偏好呢」、「如果有得選，產線單位就沒人了不是嗎」、「想存錢又不想被操壞，想要到好單位，大家都這樣想」。
也有網友忍不住直言，「面試上再來擔心好嗎，你以為GG能讓你挑單位嗎」、「任由擺佈，哪能挑」、「進去是抽籤欸，你怎麼會覺得你可以挑單位」、「不希望被操壞，卻想去GG，這根本矛盾」、「既然都知道要去台G，還上來問是欠罵嗎」、「想努力存錢理財，又不想被操，然後選GG，你真的有想清楚在講什麼嗎」、「不希望被操壞？選錯公司了吧」。（編輯：賴禹妡）