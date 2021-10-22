「都更防不了火災」　牛煦庭提出「風險紅綠燈」管控

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牛煦庭表示，因為高雄城中城的一場惡火，致使各地政府開始面對高風險老舊符合大樓消防安全問題，桃園市政府盤點全市類似「城中城」的高風險老舊複合式大樓高達40棟，為避免類似憾事發生，市府也辦理老危建物加強消防演練，市長鄭文燦也允諾會向中央爭取爭取容積獎勵來加速都更。
不過市議員牛煦庭向市府喊話， 「勿拿都更當幌子，盤點桃園城中城」，表示「都更防不了火災，需要立即性的解決方案」。牛指出，桃園市現有的老舊複合式大樓多達40棟，這些大樓無時無刻都處在消防設備失靈的危險之中，如果沒有更進一步的作為，難保城中城憾事不會重演。
牛煦庭提出「風險紅綠燈」的概念，建議市府應先針對「紅燈等級」的高風險大樓提出「安全SOP」與明確時間表，他表示，沒有管委會，不代表不能對所有權人開罰，如果連所有權人都消極以對、逃避問題，應比照台中市政府明確宣示，祭出斷水斷電的處分，桃園市府應拿出魄力徹底解決，不要依然維持「今天公祭、明天忘記」的糟糕傳統。
另外，今天同時與會的公寓大廈管理專家饒後樂認為，社區治理已經成為都市中的顯學，官方應扮演更積極的角色，要求建管處研議公寓大廈管理師的課程培訓及相關輔導計畫，協助輔導老舊公寓大廈事務的處理等，除卻現有的40棟高風險大樓外，也要擴大檢查，找到管理出現問題的「黃燈大樓」，提早介入輔導，管理師可以擔任「公正第三方」角色，協助加強專業、解決糾紛、有助強化公寓大廈管理品質，才能杜絕問題於源頭，避免大量公寓大廈在未來因為管理失靈、無法更新消防設備，而淪為另一個「城中城」。
桃園市議員參選人羅岳峰則表示，桃園區「紅燈等級」的高風險大樓，在政府所列管的40棟大樓中佔22棟之多，超過半數，他認為這是桃園都市發展重心轉移的後遺症，例如曾經繁華的東園街廣萌百貨及天天百貨，如今卻處於尷尬境地；羅表示，這種困境不能繼續無人聞問，喊話有意挑戰2022市長大位藍綠候選人，都應該對這個題目積極表態，無論是消防手段、大廈管理、甚至是商圈轉型，解決這些民生問題，比政治口水更加重要！