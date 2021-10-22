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暖弟想買洋芋片！「3句話」撩到媽甘心掏錢　網全融化了

▲歷史教師李天豪日前在超商目睹一名被媽媽拒絕後的男童，不僅沒有哭鬧，反而脫口說了幾句話就讓媽媽心甘情願掏錢買單。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲歷史教師李天豪日前在超商目睹一名被媽媽拒絕後的男童，不僅沒有哭鬧，反而脫口說了幾句話就讓媽媽心甘情願掏錢買單。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-22 18:27:27

小孩子天真的童顏童語，有時候會語出驚人讓父母哭笑不得，但也是孩子們最直率且真誠表現出他們內心想法的方式，而這些孩子們生活中脫口而出的話語，往往也就成了父母育兒時印象深刻的經歷。日前資深歷史教師李天豪就透過臉書分享，自己在超商遇到一對母子，由於男童超暖的3句話，竟讓媽媽甘願掏錢買了5包餅乾，對話過程曝光更讓網友們全都融化。

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李天豪老師昨（21）日還原這樁趣事，他提到自己當天到超商買飲料時，發現便利商店零食區旁站了一對母子，看起來年紀小小的男孩當時就問媽媽「我可以買洋芋片嗎？」，而媽媽則轉頭警告「不可以，你這麼任性，媽媽會不喜歡你噢。」

▲有名參加小一新生招生活動20年的網友指出，近期到小學校門口招生時，眼尖發現一位男童沒有爸媽陪同，獨自一人進校報到，且過程都非常安靜。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲李天豪老師遇見超商這對母子，只見媽媽拒絕了弟弟想買洋芋片的要求。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
本以為這名男孩會開始哭鬧，沒想到弟弟卻突然展現了「暖男」本質，對著媽媽就說「沒關係啊，我喜歡妳啊」，接著更多補了一句「不管妳喜不喜歡我，我都會一直喜歡妳！」，而李天豪老師最後也看見這位媽媽拿了5包洋芋片到櫃檯結帳。

▲（圖／翻攝自李天豪臉書）
▲弟弟和母親的對話讓不少網友全都融化了。（圖／翻攝自李天豪臉書）
對話過程一出，不到1天就超過5千多名網友紛紛朝聖按讚，更被廣大分享到其他社群平台上，許多網友看見暖弟的高明回應也不禁幽默笑稱「每個小孩都這樣我才不相信什麼少子女化」、「撩自己媽媽」、「這小孩不得了，以後有交不完的女友了XD」、「這種小可愛非常值得十年養成計畫啊」、「這作品名稱是不是可以放什麼...『首席男公關重生當小孩這檔事』」、「是羅蘭去買洋芋片嗎？」。（編輯：楊智傑）


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