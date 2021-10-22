NanaQ「極簡人設」掰了？新片親曝爭議疑雲 網全喊尷尬
YouTuber「NanaQ」憑著極簡主義的生活方式爆紅，時常拍片介紹自己日常生活，包括自己不使用化妝品、使用布衛生棉、大便不用衛生紙等等，但這些作為，日前都遭到網友踢爆是「造假」，而沉寂多時的她日前突然更新頻道，上傳影片宣稱「人設掰，這才是真正的NanaQ」，更喊話要網路上的酸民黑粉「準備好」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 22:02:41
NanaQ近日在個人YouTube頻道上傳了最新影片，並以「人設掰，這才是真正的NanaQ」為標題吸引網友，其中她就一一解釋了許多與自己相關的爭議，並透露其實自己全職工作是設計師，「蠟燭、YouTube、工作坊都是我的斜槓」，同時坦言未來也不打算當一位全職的YouTuber，另外也在是否有強迫症這題表示，自己只是「只有在衛生整潔方面比較明顯」。
另外她也坦言自己其實對於「做家事」十分懶惰，「因為潔癖很嚴重的關係，所以東西才會這麼少」，而家中環境平常也是掃地機器人在掃，至於關於學歷只有高中程度，她也大方承認自己一向不避諱談過自己休學的事，但也沒有強調自己有唸完大學，「因為我覺得在找工作以外的情境下，學歷真的很不重要」。
影片曝光後也引來不少網友討論，許多粉絲對於她的坦誠也紛紛留言力挺「正面反擊黑粉餒」、「做自己很重要，不要被別人影響哦」、「我覺得妳抗壓性很強，不會被雪片般飛來的負面言語打倒」，不過也有網友尷尬表示「大家質疑的點妳根本沒提到….」、「學歷你也沒給個直接的答案啊，工作和學歷的關係是一回事，你還是沒有切中問題本身」。（編輯：楊智傑）