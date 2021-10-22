花椰菜葉別急著丟掉！ 農夫「1撇步」口感秒升級：超清爽
花椰菜是不少婆媽常會料理的蔬菜之一，無論是清炒、水煮都相當美味，不過，很多人在處理花椰菜時，會將「花椰菜葉」摘除丟掉；不過，最近日本就有農場業者分享「1撇步」，能讓花椰菜料理口感升級，更直呼丟掉非常可惜。
編輯中心/綜合報導
2021-10-22 23:30:20
根據日本媒體《Jタウンネット》報導，日本有農場業者「有限會社安井農場」透過推特分享了花椰菜葉可以食用的秘訣，解釋其實民眾習慣料理前在備料過程摘除「花椰菜葉」的行為相當可惜，因為花椰菜葉採收後，雖然帶有些許苦味，但本身其實是可以食用的，尤其經過料理方式更能享受其中美味。
其中就提到，某些農場農夫就會將花椰菜葉如同其他葉菜類蔬菜班，清炒後沾醬油食用，另外也可以與切細的花椰菜莖下湯、搭配培根一同煎炒等等。「花椰菜葉其實可以吃」的消息曝光後也吸引許多日本推友留言表示「完全不知道可以吃！感謝提供情報」、「我以前都不知道該怎麼煮就丟了，下次來試試看」、「之前還要處理半天，現在終於知道了」。
此外該篇推文底下也有許多老饕分享私藏料理撇步，「加在炒飯裡頭也很好吃喔」、「晚上就來加進味噌湯喝」、「可以和昆布一起當作丼飯的裝飾配菜」，另外先前也有婆媽指出就連花椰菜心自己也會留下來接著「去絲」，再切塊與花椰菜一起下鍋清炒，既營養又不浪費。（編輯：楊智傑）