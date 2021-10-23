3坪鳥籠房撞臉「往生室」！網笑睡得安詳 房東曝超搶手
現代人居住大不易，許多民眾寧願當租屋族也不想或者說無力買房。然而不少待租的物件，為了壓低租金，外觀看起來不免都有些不盡如人意。就有網友分享了一張出租套房的照片，格局和床單顏色讓人看了不禁「一陣寒意」，撞臉往生室，讓網友笑稱「隔著手機螢幕都能聽到唸佛機的聲音！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 10:02:05
有網友投稿在臉書「奇葩裝潢分享中心」發文，分享了這張位於台北市大安森林公園附近的套房，照片中可以看見室內的格局頗為狹窄，且冷氣機高度幾乎快要緊貼在床頭，再加上床單的顏色，真的讓人看了覺得有點「怪怪的」。
網友紛紛在底下留言回覆說，「腳底發寒原來是這樣來的」、「安詳地睡去」、「我真的以為是往生室」、「無傷無痕，無病無煞，親像少年時欲去打拚」、「床旁邊容得下助念團嗎」、「晚上睡覺就決定放唱經機在旁邊了，安詳的闔上雙眼」、「說不定住大安森林公園都比住這舒服」。
雖然網友一陣吐槽，但據《三立新聞網》報導，房東表示這間套房雖小但搶手，總坪數3.5坪，位於瑞安街巷子內，附近生活交通機能優異，且租金只要6500元，雖然不含水、網路、第四台、瓦斯費等等，但以大安區來說仍是相當便宜。房東還透露po上網兩個禮拜就已經租出去，承租的是一位台大男學生。（編輯：倪浩軒）