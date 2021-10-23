點外送不想下樓怎辦？客「1招」外送員嗨炸：良心夠優質
住在沒有電梯的公寓大樓，點外送又懶得下樓要怎麼辦？日前就有一位外送員在臉書社團分享，送餐時看見顧客在訂單中備註，會將袋子從樓上垂降下來，把餐點放在袋子裡就可以了。貼文一出，引來不少同業大讚，表示這是省時間的好方法。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 12:36:43
外送員在臉書社團《外送員奇聞怪事》中貼出截圖，大笑表示「真的讓我給遇到了！」只見顧客備註中寫道，門口的黑色袋子是他從樓上垂降下來的，可以將餐點掛在鉤子上或放入袋子中；掛勾太高還可以拿下來。
貼文一出，網友紛紛留言回應，「果真名不虛傳」、「『無接觸送餐』」、「有智慧的買家」、「好方便！不耽誤時間」、「要是釣火鍋，外送員得注意囉！敵在上，你在下」、「這不是拍電影才有的情節嗎？」、「長髮公主！請垂下你的頭髮」。
這篇貼文也引發不少外送同業共鳴，「我也遇過一次，晚上訂宵夜，怕家人知道」、「我之前也有遇過，覺得超好」、「我很希望客人都這樣，省你我時間」、「昨天一個二樓阿嬤也是用這招！很方便啊，這樣就不用等客人下樓了」、「上次我遇到兩個女生也是用這樣，她們玩的很開心」。（實習編輯：王思琴）