半夜叫外送竟「獲得男朋友」！她曝完整過程：才剛拜月老

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原PO說，看到很多人都在討論外送員幾乎都是大叔，但很神奇的是，她每次遇到的都是年輕男子，「可能跟我上個月去拜月老有關」，但也因為這樣，她都不敢穿太邋遢去拿外送，「整個很有偶包」。
她接著說，上個月某天半夜，她肚子實在太餓，就起來叫外送，「去拿的時候可能因為還沒睡醒，一個踉蹌頭直接朝外送員的機車撞下去，當下覺得我是不是要毀容了，旁邊的外送員嚇到一直問我要不要送急診，基於我家離醫院不太遠，而且頭也真的是頗痛，只好請他載我一乘」。
到急診後，外送員趕緊請護理人員協助她，也因為原PO沒帶錢，所以只好請對方先代墊費用，她也為了還對方錢留下了聯絡資訊，「回家後不免俗的要傳訊息感謝一下他，透過大頭照看清了他的面目，哎呦，很可以喔」，自此，倆人就每天聊天聊出感情，「上上禮拜在一起了，在一起後他跟我說我撞到頭那天他其實才剛換新機車，也就是說我成功地成為第一個在他機車上留下痕跡的女人，在此呼籲各位單身的水水們外送一起叫起來」。
貼文一出，掀起熱議，「好浪漫喔」、「可惡，好羨慕，討厭你，哼」、「很棒啊」；不過，也有網友抱持懷疑態度，「業配月老還是外送啊？」、「聽你在吹牛」、「幻想文」，但原PO則回應「大家母湯安餒，我母單25年靠撞頭跟外送交到男友我也是很無奈」。（編輯：郭佩蓉）