麥當勞「現炸薯條」內幕曝！眾全愣：好缺德 店員揭真相
麥當勞因為其獨特風味的薯條，深受不少老饕喜愛，而由於現做的薯條吃起來相當酥脆，因此有些客人會要求店家現炸，但因為常常在尖峰時段，店員已經相當忙碌，還為了要客製化現炸薯條，讓不少員工都曾經抱怨過。而近日，就有一名員工在網路上分享「薯條現炸」的真相，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 10:35:33
一名麥當勞員工拜爾斯（Deandre Byars）在抖音（Tik Tok）貼文指出「這就是你要求麥當勞現炸薯條會發生的事」，只見影片當中，他將炸好的薯條丟進炸薯條的籠子，接著放入油鍋，但僅僅五秒就拿起，完成顧客「現炸」的要求，拜爾斯也直白表示「真的別再當奧客了！」
該影片曝光後，吸引超過200萬人觀看，不少網友紛紛回應「要求現炸的真的超級不懂＝＝麥當勞一次根本不會炸太多，很常都是現炸」、「抵制現炸，都已經很忙了，一堆人在點現炸」；不過，也有網友不認同「這不就是你的工作，公司名聲都被你敗壞了」、「我這邊麥當勞絕對不可能發生」、「炸個薯條多困難？不想做就回家！」、「真的有夠缺德，不想工作就回家去」。
而《NOWnews》也實際採訪在麥當勞工作三年的陳小姐，她透露，一般來說，客人有要求現炸的話，店員一定會做，會請客人稍等個4到5分鐘，這影片屬於國外的現象，在台灣的麥當勞，沒聽說過這樣現炸的方法，只不過其實麥當勞每次在炸薯條時，只會抓固定的量，會依照現場客人多寡來決定炸多少薯條，基本上每次取餐時，薯條都是剛炸好，不會炸過多放到冷掉，如果非必要，還是建議客人不要點現炸。（編輯：張嘉哲）