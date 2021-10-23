全聯併購大潤發「名字該叫啥」？創意店名曝光 全場笑翻
全聯福利中心昨（22）天晚間突然宣布，收購大潤發的股權，預計明年中就會完成，消息一出，震驚各界，在社群媒體上也引發討論；對此，就有男網友好奇，大潤發被全聯併購以後，「名字該叫啥」，貼文一出，就有不少人紛紛取出創意店名，笑翻全場。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 10:58:45
該名男網友昨日晚間在臉書社團《爆廢公社》發文，針對全聯併購大潤發一事，表示自身意見「好！請問以後大潤發要叫什麼名字才好呢」，並在文末hashtag全聯經典名句「請支援收銀」。
貼文一出，掀起熱議，網友們紛紛喊出「創意店名」，笑翻全場，「全聯大發」、「『全民發』好了，大家會很開心的」、「不然，周潤發也行」、「就叫『全發福』好了，大氣又充滿祝福」、「發福中心」、「請支援潤發」、「花了發」、「全民大潤發」、「大全聯」、「大聯發」、「聯發福利中心」、「全聯發」。
全聯福利中心宣布收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司（下稱大潤發）股權，本次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，此一收購案預計於2022年中完成，本交易之完成仍需通過主管機關審查確認。
全聯表示，全聯將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。（編輯：郭佩蓉）