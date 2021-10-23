拿「五倍券700+現金100」不准找錢！她1招眾跪：有夠聰明
因應國內衝擊經濟，行政院推出振興五倍券，不少人都已經領取並開始花用，而對於五倍券是否找零，政府表示，一切端看店家意願，而民眾不得用一千面額購買低價商品要求商家找錢。而近日，就有網友分享去逛超市時，看到「五倍券搭配現金」的攻防戰，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 11:02:42
原PO在臉書社團「爆料公社」貼文指出「前幾天去超市等結帳的時候，看到一位客人買780的東西，結果她拿出700元的振興券與100元現金，結果收銀員卻說『振興券不找零喔』，結果客人點頭表示『我知道啊，所以我給你700振興券，然後不足80元的，我用現金補啊？』」
「結果收銀員似乎腦袋打結，堅持不找零拒收，接下來該位客人也沒跟他囉唆，直接把籃子裡的東西拿了兩樣出來，金額直接變成700元整，給了五倍券結帳後，突然又說『等等那兩樣我又要買了』然後拿出現金一百元給店員，成功找零20元」該場景讓原PO也笑說「這到底是什麼鬼邏輯」。
貼文一出，網友紛紛回應「山不轉路轉，那位客人頭腦很清楚」、「真的有夠聰明，當下就能想到，很多人應該會直接吵＝＝」、「超高EQ的解決方法」、「應該是（結帳系統）沒有為了振興券特別設計新功能，所以只能靠拆單」、「厲害的頭腦，感覺有客人就會跟店員吵到底」。（編輯：張嘉哲）