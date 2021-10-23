霜降來臨「12生肖」未來2周運勢吉凶曝！這位正財運超旺

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霜降時節的肖鼠寶寶持續維持動力，全力衝刺下去的話，職場上叱吒風雲絕對少不了你。工作雖然順遂，但細節不容輕忽，合約跟訂單裡的條文還是要用點心看清楚，才不會讓細節裡的魔鬼讓你翻了船。季節變化之際，要注意保暖，避免受風寒喔！感情上，單身的肖鼠寶寶有些鑽牛角尖了，別預設太多立場，多些自我肯定，必定能吸引到懂得欣賞你的人來敲開你愛情的大門。
生肖牛、霜降（10/23~11/6）運勢
霜降時節的運勢讓肖牛寶寶就如霜降牛般珍貴耀眼，大家都看好你的表現，不需害羞，把你蘊藏的寶藏能力不保留的釋放，該是你站上C位享受高光時刻了！工作運勢佳也帶動財運滾滾，分獎金定少不了你那份。戀情跟心儀對象膠著不前，可以從團體出遊，慢慢拉近關係，在好友的炒熱氣氛助攻之下，可以讓你跟心儀的他距離縮短，突破友達以上，戀人未滿的頸線。
生肖虎、霜降（10/23~11/6）運勢
因財務方面規劃得宜，肖虎寶寶近期感到手頭寬裕，有一筆充裕的資金可運用，當然花在興趣上不是不可以，不過如能善用投資理財工具，將有助財富累積加速，但如果有朋友想來借貸，最好量力而為，才不會從天堂跌落地獄。工作方面，你將是老闆倚重的智庫般的存在，抓住機會一展長才，能讓事業更上層樓。肖馬者是肖虎寶寶脫單的關鍵，請珍惜你身邊的肖馬者，他可能就是你的真命天女或天子喔！
生肖兔、霜降（10/23~11/6）運勢
多事之秋末，瑣事繁多讓肖兔寶寶心力有些疲乏無力。運勢其實沒感覺的那麼差，只是因為你累了！休息下，調整一下步伐再出發，重拾熱情活力後，將有助你跳得更高、更遠。展現高度活力的單身肖兔寶寶魅力無限，許多人都被你吸引，選擇權在你的時候，請好好把握！不妨試著約會看看，多一分相處就多一分提高找出適合你的對象的機率。正財收入就跟秋天豐收祭一般表現優異，不妨好好犒賞下辛苦付出的自己。
生肖龍、霜降（10/23~11/6）運勢
相衝的月份，故而容易閃神出錯，做任何事只要聚精會神，就能降低出錯的機率，即使不小心出了錯，也不用過於鑽牛角尖，心態只要能夠迅速整裝再出發，阻礙發展的絆腳石也是終能跨過的喔！戀愛方面非常吃得開，有機會遇上未來能攜手走一生的伴侶，所以請多出席各種聚會，開啟戀愛雷達搜尋一下，提高命中率才不會辜負了近期的戀愛好運。而且出席聚會也有助人際開拓，有機會認識到替未來事業有幫助的合作夥伴喔！
生肖蛇、霜降（10/23~11/6）運勢
近期埋頭工作爭取上位，讓肖蛇寶寶錯過了許多周遭美好的人、事、物，事業上雖成果豐收，但夜深人靜回首時，不免覺得孤寂。對事業努力衝刺雖好，但不需把自己繃得這麼緊張，身心可是會出毛病的。偶爾慢下腳步，留意下窗外的景色，關心下身旁的人，細細品味生活的樂趣，你會感到這樣的成功更踏實。感情方面，有伴的，需要花點心思經營找回戀愛的甜蜜;單身的，則是要給他人機會攻堅你的心，高冷態會讓心儀你的人卻步不前。
生肖馬、霜降（10/23~11/6）運勢
天時地利人和的時節裡，肖馬寶寶只要稍微積極些，就能順利的完成每一個任務，儘管近期的表現如此優異，但是實質反映到獎金上卻是有點失望，不要短視近利，繼續堅持努力，終會迎來公道的。財運方面，投資股票的紀律要做得好，才不會錯失賺錢時機，落得老住套房裡的結局。情感方面露出曙光，單身肖馬寶寶與心儀對象的愛火正悄悄燃起。
生肖羊、霜降（10/23~11/6）運勢
洋洋得意的自信感滿溢，使得面對挑戰時，多能以正面積極的態度去面對處理，危機處理得宜的結果，自然是讓長官刮目相看，讓其他人對你產生崇拜之心。戀愛運在自信滿溢的影響下，也帶動了個人魅力的上升，頓時，肖羊寶寶成為了許多人嚮往的對象，心動的故事已悄然在不知不覺中揭開了序幕。穿上幸運色鵝黃色服飾能襯得你更加出色。
生肖猴、霜降（10/23~11/6）運勢
肖猴寶寶的工作運呈現V型反轉，運用你靈活的反應，將迎刃而解許多難題，靠著自身努力，你替自己取得工作上的轉運機會，連帶財運也將有所提升喔！沒錯，近期的關鍵就是靠著努力不懈反轉運勢。只可惜感情運勢在時不予你的狀況下，短期想脫單是沒辦法靠努力來翻轉了，不過長期投資自己才藝的心意及努力，會讓未來的自己去感謝你現在做的安排或決定。
生肖雞、霜降（10/23~11/6）運勢
近期可能因面臨環境變遷，有些適應不良的狀況產生，不需過於敏感緊張，聰慧的肖雞寶寶只要抓到訣竅的話，相信很快就掌握整體大局的。如果要縮短碰壁期，不妨試試多方請教，從中擷取經驗。桃花老不開，讓單身肖雞寶寶為了脫單，該花費的，該去的聚會都沒少做，只可惜還不到月老眷顧的時候，不如致力於工作，省去勞財傷神的心酸。
生肖狗、霜降（10/23~11/6）運勢
愛情不上門，使得單身狗的你有些緊張，猶豫著到底要不要主動出擊，進擊的攻勢可能嚇跑對方，只有多觀察，確定對方心意跟你相同後出手，才不會連朋友都回不去喔！有伴侶的肖狗寶寶近期像是偵探犬般，隨時想執行偵察任務，這樣可是會讓另一半有點吃不消的，本來就是兩個個體，雖因相愛而走在一起，但愛情持久靠得是互信互重及給予適度空間來維持保鮮度，你的戀愛正向你出考題中。
生肖豬、霜降（10/23~11/6）運勢
事業可能面臨抉擇，終於盼來了你有興趣的工作機會的面試，有興趣的工作往往不能提供很優渥的薪酬，讓你面臨是否又要再次為五斗米折腰的選擇。其實也沒這麼難選擇，如果今天不做以後會後悔的話，走過一遭就值得，不妨放手一試，心情開朗了，或許會讓生活別有洞天。戀情邱比特來搗蛋，讓你突然從乏人問津到炙手可熱，快把握時機脫單吧！（編輯：郭佩蓉）
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