暖暖包用完怎麼辦？專家給出「正確答案」 丟1處還有用
天氣逐漸轉涼，每年冬季的禦寒小物「暖暖包」再度登場。但一般市售的暖暖包發熱時間只有12小時，用完後也無法「重新使用」。就有不少民眾疑惑暖暖包能否回收？如果直接丟棄是否會造成環境汙染？對此，環保署給出正確解答。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 13:37:46
環保署表示，暖暖包含的成分包含鐵、活性碳、鹽、吸水性樹酯等，目前沒有妥當的回收技術能再次利用這些粉末。若想丟棄暖暖包，可以打包好後直接丟入垃圾桶，再由垃圾車送到焚化爐就好，不需剪開。
不過，就有民眾提出懷疑，暖暖包的中的食鹽燃燒後產生氯，如果和「苯」結合，恐怕成為致癌物戴奧辛。對此，環保局指出，若不是一次性大量集中送往焚化爐，就不會對爐體造成危害；且焚化爐中的空氣汙染防制設備也可以有效處理戴奧辛，避免排放到大氣中。
過去曾有社福團體收集不要的暖暖包，填補在棒球場的坑洞中。但環保署指出，因為暖暖包的成分屬於複合性材質，如果填補土坑或任意棄置恐怕會有環境汙染的風險。如果想重複利用暖暖包，可以放入在衣櫃或鞋櫃中。暖暖包中的活性碳具備除臭、防潮的功能，但務必確定已不再發熱，以免釀成危險。
環保署也提醒民眾，若要購買電暖爐、暖氣機等電器時，可以挑選有「節能標章」或「能源效率標示」的設備，共同為環境盡一份心力。（實習編輯：王思琴）