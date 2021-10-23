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全聯震撼併購大潤發！婆媽全心寒　暗黑關鍵曝：挺不下去

▲全聯福利中心昨（22）日晚間突然宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心昨（22）日晚間突然宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 13:58:03

全聯福利中心昨（22）日晚間突然宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權，此一收購案預計於2022年中完成，本交易之完成仍需通過主管機關審查確認，而消息曝光之後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「真的不一定是好事」，其原因引發討論。

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一名網友在PTT貼文指出「看到全聯併購大潤發，真的高興不起來，按照我去全聯的印象，東西品質很不錯，但價格根本就不便宜，只要常常去的人逛傳統市場或是跟地區超市的人都知道，對於全聯來說，除了超市通路外，也多了量販通路，整個集團的議價能力無法想像的強；另外對顧客來說，消費者除了會面臨不便宜的價格，選擇通路也變少，怎麼想感覺都不妙」。

▲全聯宣布買下大潤發。（圖／NOWnews資料畫面）
▲全聯宣布買下大潤發。（圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「全聯跟大潤發明明是不同體系，商場跟量販店怎麼比啊.....小魚吃大魚，真的被嚇到」、「這波合併要是沒處理好，就是爽到家樂福了，怎麼會小吃大」、「沒有競爭者的獨佔市場，真的不是好事」、「真的不是好事...如果價格因而上漲，還是苦到消費者」。

也有不少人認同在價錢區塊上的差異「全聯現在除了方便以外，價錢真的不行」、「大潤發是量販店，東西自然賣得比全聯便宜，現在併購是全面漲價嗎」、「家裡附近的大潤發比全聯便宜要掰了......」、「嗚嗚以後沒有便宜的大潤發QQ」、「感覺只會比較貴，對消費者沒甚麼利益可言」。（編輯：張嘉哲）

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