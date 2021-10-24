揪女友買房AA制付房貸！銀行「1舉動」尷尬了：分手邊緣
和伴侶共築愛巢是許多人的夢想，但現實的房貸問題卻是夢想之路上的巨大阻礙。就有一名網友和女友一起貸款買房，每月兩人各付一半，就跟租金差不多；卻不料銀行只給貸20年，原本每月六千多元直接漲到近八千元，女友月薪只有26K，擔心無法負荷。他在網路論壇中焦急詢問「如何安撫女友對房貸的恐懼？」貼文一出，網友紛紛表示傻眼，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 09:55:13
網友在PTT論壇中寫道，最近與女友買了高雄市蛋白區的40年老公寓，原本房貸每個月1萬3151元，兩人AA制平分，一個月就跟租金一樣只要6千5百元；但送件結果下來卻打破了他們的如意算盤，由於銀行只給貸20年，每個月的還款金額爆增到1萬5833元，平均一人要出7千9百多元。
自己的收入33K還算能夠應付，但女友收入只有26K左右，工作內容還很操，讓她感到畏懼。原PO無奈上網詢問：「有什麼其他辦法能安撫女友對房貸的恐懼嗎？」
許多網友看到文章留言直呼：「你們這收入敢買房真的很有勇氣，他需要的不是安撫，是換工作」、「還沒結婚就買，心臟很大顆」、「若還沒論及婚嫁，是給自己找麻煩」、「沒結婚就買，到時候不想繳吵分手看你怎麼辦」、「你們這樣禁不起一丁點意外，生病、車禍、房屋修繕...」
也有不少網友為原PO出主意，表示「照薪水比例吧！你多出一點減少她的壓力」、「你全出」、「如果你負擔金錢多一點，她相對家事等付出多一點呢？」、「你乾脆全出掛你名下」；也有網友質疑，原PO是不是在反串「這到底是不是反串啊？才1500就嚇成這個樣子，你還敢買」、「不過原PO在9月12發文說沒有女友，同月27日就發文要跟女友買房，也是一絕」。（實習編輯：王思琴）