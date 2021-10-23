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女友一家都公務員！他年收百萬仍被洗臉：小市民也敢高攀

▲有男網友透露自己女友一家人都是公務員，雖然他有正職且年收百萬，但去拜訪時仍慘遭洗臉「小小市民也敢高攀？」（示意圖，與文內當事人無關／取自pixabay）
▲有男網友透露自己女友一家人都是公務員，雖然他有正職且年收百萬，但去拜訪時仍慘遭洗臉「小小市民也敢高攀？」（示意圖，與文內當事人無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 15:29:43

公職人員在台灣被譽為鐵飯碗，因為福利及穩定性，每年都吸引不少人參加考試爭取入職機會。不過就有位男網友抱怨，自己女朋友一家人都是公務人員，雖然他在傳產工作年收百萬，但去拜訪女友家時仍「被洗臉」，女友哥哥更嗆「小小市民也敢高攀？」讓他超傻眼。

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原PO在臉書粉專「靠北女友my girl」投稿發文，表示自己家業是屬於傳產領域，雖然不算特別有錢，但也有年收百萬，生活很好過。然而女友一家人都是公務人員，且女友爸爸認為公務員才是「最上等職業」，他去拜訪女友家時因此慘遭洗臉。

原PO表示，女友爸爸、女友媽媽、女友哥哥都是公務人員，光女友爸爸的退休金就是足以養活一家人的水平，因此女友家的觀念一直是「其餘工作都是下品」，女友爸爸挑明說「沒有公務員背景，沒有薪水7萬以上」就不要來往，女友哥哥更嗆「小小市民也敢高攀？」

這不禁讓原PO傻眼直言，「現在這個社會是不是公務員薪水才是首選啊？難道年收百萬傳產已經不算是人了是嗎？」更透露雖然很感謝女友一直對抗家人，替自己說話，但還是不滿抱怨「她家人嘴臉真的是噁心」。

▲原PO觀察到，烏克蘭人約會都會先從公園、逛街開始，後續想進一步發展關係，才會約餐廳吃飯。（示意圖／翻攝Pexels）
▲原PO直言「很感謝我女友如此愛我，不過她家人嘴臉真是噁心」。（示意圖，非文中當事人／翻攝Pexels）
網友們紛紛在底下留言回覆說，「笑死，公務員是有多高端」、「很多長輩都有這種觀念，但公務員真正的用意是在為民服務，國家從來就不是讓你致富的」、「心有戚戚焉」、「公務員現在又不是鐵飯碗，一堆思想還存在以前」。（編輯：倪浩軒）

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