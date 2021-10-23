女友一家都公務員！他年收百萬仍被洗臉：小市民也敢高攀
公職人員在台灣被譽為鐵飯碗，因為福利及穩定性，每年都吸引不少人參加考試爭取入職機會。不過就有位男網友抱怨，自己女朋友一家人都是公務人員，雖然他在傳產工作年收百萬，但去拜訪女友家時仍「被洗臉」，女友哥哥更嗆「小小市民也敢高攀？」讓他超傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 15:29:43
原PO在臉書粉專「靠北女友my girl」投稿發文，表示自己家業是屬於傳產領域，雖然不算特別有錢，但也有年收百萬，生活很好過。然而女友一家人都是公務人員，且女友爸爸認為公務員才是「最上等職業」，他去拜訪女友家時因此慘遭洗臉。
原PO表示，女友爸爸、女友媽媽、女友哥哥都是公務人員，光女友爸爸的退休金就是足以養活一家人的水平，因此女友家的觀念一直是「其餘工作都是下品」，女友爸爸挑明說「沒有公務員背景，沒有薪水7萬以上」就不要來往，女友哥哥更嗆「小小市民也敢高攀？」
這不禁讓原PO傻眼直言，「現在這個社會是不是公務員薪水才是首選啊？難道年收百萬傳產已經不算是人了是嗎？」更透露雖然很感謝女友一直對抗家人，替自己說話，但還是不滿抱怨「她家人嘴臉真的是噁心」。
網友們紛紛在底下留言回覆說，「笑死，公務員是有多高端」、「很多長輩都有這種觀念，但公務員真正的用意是在為民服務，國家從來就不是讓你致富的」、「心有戚戚焉」、「公務員現在又不是鐵飯碗，一堆思想還存在以前」。（編輯：倪浩軒）