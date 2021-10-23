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男遭浪犬狠咬！「澆不熄善心」持續照顧　見面大反轉

▲男子雖遭浪犬狠咬，卻仍不熄善心持續照顧。（圖／Twitter帳號：JorgeJa37438463）
▲男子雖遭浪犬狠咬，卻仍不熄善心持續照顧。（圖／Twitter帳號：JorgeJa37438463）

編輯中心/綜合報導

2021-10-23 16:56:16｜2021-10-23 16:59:27

懂動物就不會怪牠了！墨西哥一名男子長年於街頭餵養動物，不管貓咪還是狗狗，大大小小的動物皆有被幫助過，可這天他卻被一隻浪犬給襲擊，手臂上被咬出一大塊瘀青，可這次恐怖的回憶澆不熄他的善心，持續餵養，最終反轉結局。

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▲男子長年餵食浪犬，狗狗們都認得他了。（圖／Twitter帳號：JorgeJa37438463）
▲男子長年餵食浪犬，狗狗們都認得他了。（圖／Twitter帳號：JorgeJa37438463）
該男子經常在住家附近照顧浪浪，周遭的狗群對他非常熟悉，只要看到他走進便利商店便會自動自發靠近，乖巧地坐在店門外等待男子投餵。而這天男子發現來了一隻新的流浪狗，他毫不遲疑地也拿著美味的飼料走近，可不料這次踢到鐵板，被狠狠咬了一口。

▲男子上臂被狠咬出血，馬賽克處是顆顆深入皮膚的齒痕。（圖／Twitter帳號：JorgeJa37438463）
▲男子上臂被狠咬出血，馬賽克處是顆顆深入皮膚的齒痕。（圖／Twitter帳號：JorgeJa37438463）
雖然有了恐怖的回憶，該男子卻沒有表現出憤怒情緒，反而持續照顧與餵食，利用自己長年接觸浪犬的經驗，緩慢確實地跟這隻新狗狗打好關係，男子不懈的努力下，狗狗漸漸不再露出兇狠表情，取而代之是興奮的搖尾和撒嬌，讓男子倍感安慰，並事後總結到「雖然牠咬了我，但我仍會付出愛並每天餵牠。因為牠其實並不壞，只是在街上不得不為自己的生命而戰。現在牠再看到我時，牠會跑來找我撒嬌，這回憶比咬一口那次更值得珍藏。」

▲狗狗現在看到男子都會主動靠近，再也沒有露出過兇狠的表情。（圖／Twitter帳號：JorgeJa37438463）
▲狗狗現在看到男子都會主動靠近，再也沒有露出過兇狠的表情。（圖／Twitter帳號：JorgeJa37438463）
▲他們現在是好麻吉啦！（圖／Twitter帳號：JorgeJa37438463）
▲他們現在是好麻吉啦！（圖／Twitter帳號：JorgeJa37438463）
如此善心的男人在網路上博得取多喝采，大家回覆說「辛苦了！好心人」、「這傷口是我的話可能會留下陰影，你卻願意持續照護牠，太善良了」、「希望狗狗們以後都平安，你也是」、「最好的結局！」。（編輯：李惠婷） 

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