流水席飲料霸主是誰？老饕公認「隱藏喝法」：外面不好買
辦桌是台灣民俗宴席文化，婚喪喜慶、尾牙春酒等場合都會舉辦，而吃喜宴的傳統菜色當中，不可或缺的就是來杯飲料解解膩。隨著西式婚禮逐漸盛行加上疫情影響，有網友就懷念起傳統的中式流水席，尤其是十多年前飲料還會放在橘紅色大桶子中任賓客拿取的時候，更有網友回憶起9款令人懷念「辦桌必備」飲品，還釣出超神隱藏喝法！
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 17:16:49
日前一名網友透過PTT發文詢問「當年喜宴飲料最強是哪款」，他提到雖然現在婚宴的飲料多半換成壺裝飲料，但回想起10、20年前都是橘紅色水桶裝了滿滿的大冰塊保冷，各式飲料能夠任君挑選，不過基於衛生考量近年來是愈來愈少見了，取而代之的是一罐罐讓人印象深刻的罐裝飲料上桌。
對此，原PO就盤點9款對台灣人來說相當熟悉的「辦桌飲料」，其中就包含香吉士的柳橙汁、悅氏的茶系列、開喜烏龍茶、黑松汽水、黑松沙士、香吉士的芭樂汁、優鮮沛的蔓越莓汁、愛之味麥仔茶、芭芒柳果汁，並好奇詢問眾人「當年哪款飲料最強，到現在還會想回味的？或是現在偶爾喝一下，那紅色免洗杯的回憶還會湧上心頭的？」。
話題掀起許多網友紛紛留言回應，而在文章留言串中，以高票佔據第一的是「芭樂汁」，不少喜宴老饕更紛紛曝光隱藏喝法直言最對味，「絕對是芭樂汁」、「柳橙跟芭樂、我都加在一起喝」、「芭樂汁現在外面要買還不好買」、「芭樂柳橙的印象比較深」、「芭樂汁！要回去還會去空桌幹個幾罐回去喝」、「柳橙對芭樂，可是芭樂汁每次都空比較快」。
不過也有網友點出果汁以外的「茶類」也相當熱門，尤其「愛之味麥仔茶」、「開喜烏龍茶」就經常被提及，不少網友也紛紛留言力推「優鮮沛莓果汁根本罕見飲料」、「開喜盒裝超經典」、「我小時候是冰淇淋汽水」、「金車冰淇淋汽水，比麥根沙士還難找」。（編輯：楊智傑）