臉書無預警「大規模鎖帳」！苦主狂喊+1：說好的元宇宙呢
臉書（Facebook）近日傳出將要改名，外媒報導臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）有意將臉書重新包裝改名與「元宇宙」（Metaverse）概念相關，藉此擺脫社交媒體形象。不過在臉書大動作改名前，卻有網友抱怨自己的臉書帳號遭「無預警封鎖」，消息傳出後更釣出大批苦主紛紛出面喊冤「被鎖+1」、「鎖的超莫名其妙」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 18:12:45
臉書日前才傳出要大動作改名，試圖重振品牌形象，今（23）日就有網友透過PTT發文抱怨「臉書無預警鎖了一堆帳號」，原PO提到自己早上使用臉書時，明明一切都很正常，沒想到過沒多久臉書頁面卻突然跳出「我們發現你的帳號出現異常活動。這可能表示某人在你不知道的情況下使用你的帳號」的通知，告訴他「你的帳號已被鎖住」，就連本人電話認證、換密碼都無解。
不僅如此，原PO也在事發後立刻上網爬文，發現就連社群論壇《Dcard》上也有不少苦主，從今年三月初就不斷有人持續回報莫名遭鎖帳號，而今天也眾多網友同時留言自己也被鎖帳，可見規模之大不限於少數用戶「我也被鎖了，超無預警」、「FB被鎖住，今天早上發生的事情，完全無預警」、「說好的元宇宙呢，根本冤宇宙」、「標個朋友也被鎖30天」、「我是昨晚被鎖」。
據了解，多數網友在平常使用時，毫無預警遭到系統封鎖帳號，臉書會以「出現異常活動」為由，暫停帳號活動，如果點選「立即開始」想拿回帳號使用權，部分用戶會跳轉回原本的畫面，但也有用戶會因為早期註冊的手機號碼、信箱已經忘記密碼或沒在使用，因此拿不回帳號。雖然目前臉書對此並未做出回應，提醒民眾還是得保持定期更換密碼的習慣。（編輯：楊智傑）