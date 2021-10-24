破解早餐大冰奶「通腸神話」！專家揪4禍首：還相互影響

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食藥署也先從冰塊談起，「其實人類一大早起床，體內各器官都尚處於逐漸甦醒的狀態，這時候若是飲用大量的冰涼飲品，很容易對腸胃道造成刺激，如果個人體質較差，腸胃功能較不好，更有可能導致腸胃不適」。
其次是奶類的影響，食藥署解釋，奶精主要是由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成的，過多的脂肪對於腸胃消化來說是有點難度；而鮮奶則牽涉到乳糖不耐症的問題，在成人乳糖酶缺乏的情況下，由於小腸內沒有足夠可分解乳糖的酵素「乳糖酶」，無法順利消化鮮奶中的乳糖，乳糖會在大腸中被腸道菌分解而生成大量氣體、水和酸性物質等，容易造成打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。
最後則是茶水的影響，「茶葉中富含單寧酸，或稱鞣酸，學理上單寧酸容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶水與鮮奶同時食用常常會相互影響，反而不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀」。
食藥署最後也說，「冰塊、奶精或鮮奶、茶水每一樣都可能是獨當一面的通腸神器，現在結合在一起成為一杯大冰奶，自然通腸效果加倍。不過，實際上因為飲用大冰奶而拉肚子的比例其實不高，主要還是個人體質的影響比較關鍵，所以建議早上飲用奶茶時，如果個人體質較為敏感，建議不要選購大杯，以減少脂肪、乳糖攝取量，也不要加太多冰塊，可以有效減少對腸胃的刺激」。（編輯：潘毅）