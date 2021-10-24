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破解早餐大冰奶「通腸神話」！專家揪4禍首：還相互影響

▲大冰奶的「通腸神話」被廣傳，令不少上班族又愛又怕。（示意圖／取自photoAC）
▲大冰奶的「通腸神話」被廣傳，令不少上班族又愛又怕。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-10-24 16:40:06

台式早餐店品項選擇眾多，是許多上班族一天活力的來源，但其中大冰奶的「通腸神話」被廣傳，令人又愛又怕。對此，食藥署就列出冰奶造成腹瀉的「4個罪魁禍首」，並解釋原因。

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食藥署在臉書粉專《食用玩家》上發文提到「當有人便秘需要清清腸胃的時候，總會有人開玩笑說『來杯早餐店的大冰奶吧』，這究竟是迷信？還是大冰奶真的有什麼神奇的魔法呢？其實鮮奶、奶精、茶跟冰塊都有可能是原因」。

食藥署也先從冰塊談起，「其實人類一大早起床，體內各器官都尚處於逐漸甦醒的狀態，這時候若是飲用大量的冰涼飲品，很容易對腸胃道造成刺激，如果個人體質較差，腸胃功能較不好，更有可能導致腸胃不適」。

▲食藥署就列出大冰奶容易造成腹瀉的「4個罪魁禍首」，並解釋原因。（圖／翻攝《食用玩家》臉書）
▲食藥署就列出大冰奶容易造成腹瀉的「4個罪魁禍首」，並解釋原因。（圖／翻攝《食用玩家》臉書）
其次是奶類的影響，食藥署解釋，奶精主要是由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成的，過多的脂肪對於腸胃消化來說是有點難度；而鮮奶則牽涉到乳糖不耐症的問題，在成人乳糖酶缺乏的情況下，由於小腸內沒有足夠可分解乳糖的酵素「乳糖酶」，無法順利消化鮮奶中的乳糖，乳糖會在大腸中被腸道菌分解而生成大量氣體、水和酸性物質等，容易造成打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

最後則是茶水的影響，「茶葉中富含單寧酸，或稱鞣酸，學理上單寧酸容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶水與鮮奶同時食用常常會相互影響，反而不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀」。

食藥署最後也說，「冰塊、奶精或鮮奶、茶水每一樣都可能是獨當一面的通腸神器，現在結合在一起成為一杯大冰奶，自然通腸效果加倍。不過，實際上因為飲用大冰奶而拉肚子的比例其實不高，主要還是個人體質的影響比較關鍵，所以建議早上飲用奶茶時，如果個人體質較為敏感，建議不要選購大杯，以減少脂肪、乳糖攝取量，也不要加太多冰塊，可以有效減少對腸胃的刺激」。（編輯：潘毅）
 

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