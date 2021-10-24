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2浪貓感情好！互餵小貓還「牽尾巴」看門外：帶我們回家

▲加拿大一間動物救援中心日前收留2隻感情很好的母貓與一窩小貓。（圖／FB帳號@EvspcaAdoptables ）
▲加拿大一間動物救援中心日前收留2隻感情很好的母貓與一窩小貓。（圖／FB帳號@EvspcaAdoptables ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-24 17:19:24

加拿大Newfoundland and Labrador動物救援中心日前接獲2隻母貓帶著8隻小貓無家可歸，好心人通報後將牠們送往中心接受照顧時，工作人員發現這一對母貓感情非常要好，不僅會一起餵奶還會「牽尾巴」一起看門外，彷彿在跟所有認養人說：「請帶我們回家！」。

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▲母貓Xeno和Ripley剛被送到收容所時都未滿1歲且身材瘦弱，卻要一起照顧多達8隻小貓！（圖／FB帳號@EvspcaAdoptables ）
▲母貓Xeno和Ripley剛被送到收容所時都未滿1歲且身材瘦弱，卻要一起照顧多達8隻小貓！（圖／FB帳號@EvspcaAdoptables ）
救援中心的志工莎拉Sarah MacLeod表示，自從9月中接到這一窩大家庭後，發現2隻母貓Xeno和Ripley都未滿1歲、身材瘦弱，雖然不確定牠們否為姊妹，但是牠們做任何事情都堅持要一起，睡覺、吃飯或是玩耍，兩隻貓總是與彼此形影不離。

▲Xeno和Ripley總是一起照顧小貓，餵奶時也從不區分是誰家小孩。（圖／FB帳號@EvspcaAdoptables ）
▲Xeno和Ripley總是一起照顧小貓，餵奶時從不區分誰家小孩。（圖／FB帳號@EvspcaAdoptables ）
牠們的好感情還不只如此，Xeno以及Ripley連餵奶時，從不區分自己餵的是否是自己親生的，總是一起照顧8隻小貓，因此牠們成為彼此最好的夥伴，甚至無須照顧小貓時，會並排站在玻璃門前看外面，有時甚至「牽著對方的尾巴」，模樣彷彿在說：「請帶我們一起回家喲！」。

▲牠們常常一起站在玻璃門前看人類，甚至會互相「牽尾巴」。（圖／FB帳號@EvspcaAdoptables ）
▲牠們常常一起站在玻璃門前看人類，甚至會互相「牽尾巴」。（圖／FB帳號@EvspcaAdoptables ）
▲Xeno與Ripley：可以一起帶我們回家嗎？霸托～（圖／FB帳號@EvspcaAdoptables ）
▲Xeno與Ripley：可以一起帶我們回家嗎？霸托～（圖／FB帳號@EvspcaAdoptables ）
莎拉也表示雖然目前只有一隻小貓被領養，母貓也還沒收到任何領養申請書，但是他們仍然不想拆散這對姐妹花，希望能趕緊替牠們找到合適的家，讓牠們在充滿愛的環境下陪伴彼此長大，過著幸福又快樂的日子，線自快來一起看看牠們與小貓的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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