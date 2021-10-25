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新北、基隆大雨特報！明天東北季風減弱「西半部轉晴」

▲中央氣象局指出，今（25）日清晨東北季風影響，各地天氣較涼，目前針對基隆、新北發布大雨特報。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局指出，今（25）日清晨東北季風影響，各地天氣較涼，目前針對基隆、新北發布大雨特報。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 06:21:18

中央氣象局指出，今（25）日清晨東北季風影響，各地天氣較涼，北臺灣低溫19、20度，其他地方21、22度，北部及東北部持續有雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍有局部大雨發生機率，其他地區也有局部、零星短暫雨。

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目前氣象局針對新北市、基隆市發布大雨特報，氣象局表示，北海岸有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4：57，平地最低氣溫為新北石門區、桃園楊梅區的18.6度，較昨(24日)晨微升1度。其他各地區低溫則在20度左右：中部(台中外埔區)19.6度，南部(台南關廟區)19.7度，東部(花蓮萬榮鄉)19.8度，台北市(南港區)低溫則在19.5度。今晨截至5時，桃園以北、東北部及東部有降雨，北海岸及東北角降雨較明顯。

吳德榮指出，最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週皆是「東北季風」的型態，天氣視其挾帶的水氣及冷空氣而有些微變化；今天水氣略減、低溫微升，北台仍偏濕涼，平地最低氣溫約在19度；桃園以北、東北部及東部有局部雨，北海岸及東北角雨勢較大，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大，午後山區偶有局部零星降雨的機率。各地氣溫：北部19至25度，中部20至32度；南部20至33度，東部20至31度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明（26）日、週三（27日）東北季風減弱，略轉乾，白天高溫略升，東半部及大台北東側近山區仍有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部日夜溫差大；週四、五（28、29日）東北季風略增強，水氣不多，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；些微冷空氣南下，夜間低溫微降，白天高溫變化不大。週六（30日）、下週（31）日水氣略增，大台北東側及及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。

此外，颱風消息部分，吳德榮表示，中央氣象局今(25)日2時「路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面發展，預測今上午將發展成第20號颱風「瑪瑙」，明日增強為中度颱風；在日本南方海面向北逐漸穿過「太平洋高壓」，進入「西風帶」再轉向東北，呈現「大迴轉」的路徑。最新(24日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬路徑顯示，南海亦有熱帶低壓發展，受高壓南緣偏東風導引，向西北西往越南前進。兩者離台皆甚遠、無侵台機率。（編輯：孫唯容）

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