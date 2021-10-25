超萌！小海豹現蹤鼻頭漁港　疑與母豹走失

新北市鼻頭漁港昨天出現1隻疑似海豹的動物，引發民眾好奇並拍照貼PO上臉書社團，隨後經動保處確認是一隻仍在哺乳期的小海豹，疑似與母親走失；消息一出，不少民眾前往圍觀，甚至跨越封鎖線，被嚇跑跳入海裡，目前已經不在原地。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 07:01:44｜2021-10-25 09:01:21
根據臉書粉專「Ocean Love Dive Club海洋樂潛水俱樂部」表示，鼻頭真是個神奇的地方，不知道是否因為地震關係，24日竟然進來了一隻不該在亞熱帶出現的小海豹，有超過30以上的遊客與居民目睹，「路人原本以為是小狗在海裡游泳」。
綜合媒體報導，新北市動保處處長楊淑方證實，派員查看後，確實為一隻哺乳期的小海豹，身長為50、60公分，應該不可能離父母太遠，落單的情況以及小海豹出現的原因，有待查證及追究，在不傷害小海豹情形下，今天將動員潛水人員下水圍捕，希望能適時安置，以保護小海豹的生命。
該粉專也表示，昨天小海豹也一度游出港外，不久後又折返，但是消息一出，還是引發前往許多民眾圍觀，小海豹怕光、怕人，也怕聲音，在今天凌晨約1點時，已被圍觀民眾跨越封鎖線嚇跑跳入海裡了，呼籲大家發現小海豹時給予一個舒適的空間，不要打擾，不要跨越，不要照燈，不要用閃光燈，不要干擾。（編輯：孫唯容）