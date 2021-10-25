買麥當勞送「小杯套」！他一用卻尷尬　店員認了：心很累

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而拿到杯套的原PO，當下便立刻拿麥當勞大杯飲料來裝，豈料一套上去竟「裝不下」，讓他不禁在文末抱怨「麥當勞的杯套裝不下麥當勞的飲料，係累哈囉（是在哈囉）」？
貼文一出，掀起熱議，「雖然有點缺德，但我笑了抱歉」、「可是我中杯，杯套裝的下欸…還是有沒有可能是你沒裝好？」、「麥當勞的杯子都不同，他應該要做魔鬼氈才對」、「我試過了可以裝小杯的玉米濃湯」。
其中，也有一名自稱是麥當勞員工的網友表示，「身為麥胞我只想說麥當勞的東西真的都是好看而已，根本不實用。前陣子的小小兵根本也放不下一杯中杯飲料，我們員工要幫客人裝杯架，杯架大小也只能中杯飲料，每次塞大杯塞到杯架都爛掉了，然後客人翻倒了，我們再被客訴，真的心累」。
但也有不少網友紛紛緩頰，「大杯裝不下很正常吧？為什麼不在文章後面說清楚？有哪家的杯套可以裝麥當勞大杯嗎，杯子那麼粗」、「蛤？ 什麼意思？大杯裝不下的話很正常吧，就大多麥當勞族群幾乎都是中杯啊，連套餐也是附中杯」、「這就跟妳在隨便一家店買杯套，也裝不下特大杯的飲料啊，均碼尺寸就是比較符合一般大小，大眾比較常買的size，如果裝得下大杯飲，那妳可能之後也很難使用它吧」。（編輯：郭佩蓉）