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撥蝦竟見「藍血」狂滴！內行一看曝真相　秒嗨喊：是極品

▲原PO撥開生蝦，竟見藍血冒出。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）
▲原PO撥開生蝦，竟見藍血冒出。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 10:25:49

許多人喜歡到海港吃生魚片，不過卻鮮少有人見過生魚片的處理過程，近日就有一名網友在網路上表示，他買生魚片後，發現裡頭的生蝦撥開竟不斷冒出藍血，讓他當場嚇傻，不確定這是否為正常現象，貼文一出專業網友立馬現身解答：「蝦蟹的血液本來就是藍色，正常」，更有人大讚：「藍血蝦，蝦中的極品！」 

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該名網友昨（24）日在臉書社團「爆系知識家」中貼出一張照片，只見畫面中原PO正在吃生魚片，沒想到其中生蝦一撥開竟見裡頭鮮豔的「藍血」不斷湧出，讓他詫異發問：「請問社友們，生蝦播（撥）開是藍色的正常嗎？」 

▲原PO撥開生蝦，竟見藍血冒出。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）
▲不少專業網友們解釋，蝦的血液含有血青素，和氧結合後會顯現青綠色。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

貼文一出，不少網友幽默歪樓，「真有學問的蝦，滿腹墨水」、「一定是吃到藍色眼淚」、「我以為是牙膏」、「吃了會變身阿凡達」、「牠有去過馬祖」、「吃完今晚加班啦」、「吃了會長生不老」、「這蝦有點憂鬱」。 

也有專業網友現身解答，「你這個是牡丹甜蝦，蝦膏本來就是藍色，蛋也是藍色，還有角蝦蝦膏蝦蛋也是藍色的，正常」、「正常，蝦的血液是藍色的」、「蝦血是藍色的無誤」、「藍血蝦，蝦中的極品」、「大多數的蝦子的血是血青素，裡面的銅離子與氧結合後會變青綠色的」、「正常，蝦血液中含有Hemocyanin（血藍蛋白，又稱血青素）」、「蝦蟹的血液本來就是藍色，正常」。（編輯：賴禹妡） 

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