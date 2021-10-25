豬心湯怎燉美味？媽加「5種中藥」清爽甘甜：外婆的味道
前（23）天是24節氣中的霜降，最近天氣逐漸轉涼，不少人就愛來一碗熱呼呼的湯，不僅暖胃也暖心，對此，就有一名女網友分享「豬心燉蔘湯」的做法，提供給民眾參考，貼文一出，網友們看了紛紛直呼「是外婆小時候常煮的味道」、「太懷念了」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 11:11:22
該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示最近天氣真的愈來愈涼了，應該來煮一鍋溫補的湯飲，於是她便分享了「豬心燉蔘湯」的做法；首先，需要準備的材料有「豬心、紅棗、嵾鬚、枸杞子、黃耆和當歸」，而做法相當簡單，只要將所有材料放在鍋內，接著加水，放進電鍋裡燉煮，等待跳起後就完成了。
不過，原PO也提醒，等待電鍋燉煮好以後，讓豬心浸泡在湯裡面久一點，要吃時再切片，肉質會變更軟，而切片後先拿起，接著再滾熱湯，調味完關火，再放入豬心片，如此一來，「湯頭清、甘甜好喝，喝完整身暖，燉煮泡熟的豬心肉又嫩又美味，喝過的都說讚」。
貼文一出，掀起熱議，「我正懷念小時候外婆煮的這道暖心好吃的滋味！謝謝你，讓我找到！」、「記得小時候，媽媽有燉給我們吃過，很懷念」、「今天買了2個~準備晚上試試」、「這個我喜歡」、「用大同電鍋煮的養生豬心湯，真的是湯甘甜好喝，豬心的肉很嫩」。
其中，還有一位網友詢問「整顆豬心買回家有需要怎麼處理嗎」，對此，原PO也回應「剖開一半，不切斷，把血塊清洗乾淨即可，洗時多揉揉，血塊才會擠壓出來，才能充分洗乾淨」。（編輯：郭佩蓉）