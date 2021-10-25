外燴美饌展多元風味 喜憨兒外燴餐點用心料理滿足味蕾
隨著疫情趨緩，為迎接疫後商機，喜憨兒高雄庇護工場發表新一季「外燴美食」，由顧問主廚帶領央廚的憨兒阿中一同示範製作「迷迭香烤雞沙拉」、「牛肝菌菇燉豬腩排」等新菜色。除了不定期推出新品，常態佳餚也很豐富多元，包含有沙拉、輕食、港式點心、甜點、及各式熱菜等，提供想要辦理外燴的消費者，更多樣的選擇。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-25 11:14:59
喜憨兒基金會執行董事蘇國禎表示，庇護工場的中央廚房由專業廚師及就服員，帶領憨兒透過工場實作，增進他們的廚務技能，是將來轉銜至一般職場就業的中繼站。高雄庇護工場中央廚房提供內場製作等相關就業內容，有6名憨兒在此工作，內容有「便當、外燴餐點」製作，基金會其他據點的學員團膳以及創作料理餐廳食材前置處理與包裝。
外燴美食新品發表會上，阿中在主廚的帶領下，示範新菜「迷迭香烤雞沙拉」，主廚運用綠野香蹤餐廳種植的迷迭香與部分生菜，再搭配雞肉做成一道輕食料理。雞肉先用鹽、黑胡椒調味好，鑄鐵鍋加入橄欖油，放進雞肉後再送入烤箱煎烤至底部上色，熟透取出拌入蒜碎及迷迭香，放在綜合生菜盤內，淋上適量的橄欖油和巴沙米可醋即完成。
另一道主食「牛肝菌菇燉豬腩排」是先將牛肝菌菇炒香加入高湯熬製成醬汁，接著將川燙過的豬腩排煎至微軟，放進醬汁鍋內小火慢燉，最後將新鮮的巴西利剁碎，撒在豬腩排上增添風味，可以搭配著麵包一起吃，美味又飽足。
喜憨兒高雄庇護工場除了提供「外燴」餐點，還有嚴選安心履歷食材做出的美味「便當」。便當每個80元起，訂購便當就贈送古早味紅茶一杯。外燴餐點依預算量身訂做，需事先預定。