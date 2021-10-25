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年薪百萬徵人洗碗！加拿大餐飲業大缺工　餐廳祭高薪急聘

▲加拿大餐飲業缺工現象疫情後更加嚴峻，溫哥華餐廳甚至有祭出年薪5萬加幣（約新台幣112萬元）的薪資待遇來招募洗碗員工。（示意圖／取自 pixabay ）
▲加拿大餐飲業缺工現象疫情後更加嚴峻，溫哥華餐廳甚至有祭出年薪5萬加幣（約新台幣112萬元）的薪資待遇來招募洗碗員工。（示意圖／取自 pixabay ）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-10-25 11:53:17

新冠疫情影響全球，加拿大溫哥華一間餐廳日前就祭出了保證年薪5萬加幣（約新台幣112萬元）的待遇應徵人手，徵人廣告一出立刻掀起熱議。據加國媒體報導，疫情流行前加拿大餐飲業就出現人手不足的現象，如今疫情後缺工狀況更嚴重，原因多出自疫情前普遍待遇不佳、疫情期間又遭業主解聘，如今餐廳恢復營業，雇主只好端出高薪、獎金來吸引員工回來上班。

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綜合加拿大廣播公司《CBC》、環球新聞《Global News》等外媒報導，加國餐飲業普遍待遇不佳，不過日前溫哥華基斯蘭奴 （Kitsilano）一間印度燒烤餐廳就因為人力短缺，花了3個月應徵洗碗人手，更推出年薪5萬加幣（約新台幣112萬）的待遇，換算下來時薪約為25加幣，遠高於當地基本工資的15.2加幣。

▲加拿大餐飲業缺工現象嚴重，有餐廳祭出「百萬年薪」來招募員工。（圖／翻攝自Google Map）
▲有餐廳承諾以年薪五萬加幣來招募員工。（圖／翻攝自Google Map）
由於加拿大的餐飲業於疫情前就因為年輕勞動人口減少、入門職缺薪資條件不佳而出現人力短缺現象，根據統計當時餐飲業約有6萬名職缺，而受疫情影響更有不少餐廳因禁止內用政策而解雇許多餐廳員工，許多基層人員因為平時加班又低薪，還得面對第一線奧客，又被優先當作「減少人事成本」的對象，因此多半於離開餐飲業後轉向提升自己的專業技能，不願再回頭。如今疫情趨緩餐廳恢復營業，缺工數字更是成長了兩倍，約有13萬名餐飲業職缺，如今雇主只能紛紛以免費供餐、發放獎金和高薪來吸引員工回來上班。

▲加拿大餐飲業缺工現象嚴重，有餐廳祭出「百萬年薪」來招募員工。（圖／翻攝自Google Map）
▲加拿大餐飲業如今有13萬名職缺。（圖／翻攝自Google Map）
不過加拿大餐飲集團（Glowbal Restaurant Group）執行長 Emad Yacoub 對此則表示，這種招募方式乃無望之舉，但以高薪應聘洗碗工的決定並不讓他感到訝異，他坦言疫情導致餐飲業人手短缺是事實，但以高薪招募服務生、洗碗人手等初階職位並不能長久，「如果連洗碗廚工都能賺上這麼高的薪水，那麼你打算付給副廚多少薪水？付給主廚多少薪水？又要跟消費者收多少錢？消費者又怎麼會願意支付這一餐的錢呢？」。

報導指出，該餐廳目前已於上周五（22）關閉職缺，並對外宣稱已經應聘到了新員工。據了解，加拿大政府也為受疫情影響產業推出了振興補助方案，包含餐飲、旅宿業者將能領取75%人力、租金成本補助，總預算高達74億加幣，預計加拿大餐飲工會有7成受惠店家相當仰賴這筆補助，而工會中責有9成的店家出現人手不足的問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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