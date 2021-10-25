年薪百萬徵人洗碗！加拿大餐飲業大缺工　餐廳祭高薪急聘

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由於加拿大的餐飲業於疫情前就因為年輕勞動人口減少、入門職缺薪資條件不佳而出現人力短缺現象，根據統計當時餐飲業約有6萬名職缺，而受疫情影響更有不少餐廳因禁止內用政策而解雇許多餐廳員工，許多基層人員因為平時加班又低薪，還得面對第一線奧客，又被優先當作「減少人事成本」的對象，因此多半於離開餐飲業後轉向提升自己的專業技能，不願再回頭。如今疫情趨緩餐廳恢復營業，缺工數字更是成長了兩倍，約有13萬名餐飲業職缺，如今雇主只能紛紛以免費供餐、發放獎金和高薪來吸引員工回來上班。
不過加拿大餐飲集團（Glowbal Restaurant Group）執行長 Emad Yacoub 對此則表示，這種招募方式乃無望之舉，但以高薪應聘洗碗工的決定並不讓他感到訝異，他坦言疫情導致餐飲業人手短缺是事實，但以高薪招募服務生、洗碗人手等初階職位並不能長久，「如果連洗碗廚工都能賺上這麼高的薪水，那麼你打算付給副廚多少薪水？付給主廚多少薪水？又要跟消費者收多少錢？消費者又怎麼會願意支付這一餐的錢呢？」。
報導指出，該餐廳目前已於上周五（22）關閉職缺，並對外宣稱已經應聘到了新員工。據了解，加拿大政府也為受疫情影響產業推出了振興補助方案，包含餐飲、旅宿業者將能領取75%人力、租金成本補助，總預算高達74億加幣，預計加拿大餐飲工會有7成受惠店家相當仰賴這筆補助，而工會中責有9成的店家出現人手不足的問題。
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