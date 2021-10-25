天冷必嚐泡麵霸主？老饕指「2款」太經典：連吃2個月不膩
泡麵市場近年來競爭十分激烈，隨著品牌越來越多，市面上的口味也變得五花八門，讓消費者的選擇更加豐富。對此，就有網友好奇詢問在天氣逐漸轉涼的狀況下，「大家泡麵喜歡吃哪一牌的？」隨即引起老饕們分享心目中的答案。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 12:16:43
原PO於PTT八卦板上發文，表示最近天氣變冷讓他減少出門的慾望，但又渴望喝到一碗熱湯暖胃，這時就會選擇享用一碗熱騰騰的泡麵，但他便好奇詢問「大家泡麵喜歡吃哪一牌的？我最近比較常吃台酒麻油雞麵跟來一客鮮蝦魚板，大家呢？」
貼文一出後，其中不少老饕點名「台酒系列」產品，直言「台酒花雕雞無敵」、「台酒酸菜牛、東坡肉、阿Q蒜香珍肉、三養辣雞麵」、「台酒+1」、「台酒、阿Q」、「台酒花雕雞啊」、「麻油雞麵好吃」。
此外，還有人提及韓國各品牌泡麵，如辛拉麵、韓國辣火雞麵等，「韓國辣火雞麵輕量版，金拉麵，農心馬鈴薯麵都不錯」、「喜歡韓國的麵+1 覺得比較有嚼勁」、「韓國炸醬麵」、「辛拉麵最高」。
除了上述品牌，也有鄉民分享其他答案，「酒香蒜頭雞，沒注意牌子。我已經連續兩個月宵夜吃這個」、「台灣只吃來一客泡菜，台灣的麵條是真的比較軟」、「素飄香麻辣燙」、「喜歡隨緣叻沙拌麵，南洋風很道地吃不出是素泡麵」、「滿漢大餐、統一肉燥麵」、「最愛維力炸醬麵」。（編輯：陳雅雲）