日本網友畫出「台灣四季圖」！台人全看哭秒懂：完全正確
台灣在各個季節轉換之際，不但天氣陰晴不定，就連溫差也落差非常大，就有一名日本網友畫出台灣變換季節的邏輯，讓所有台灣網友瞬間超有感，笑噴直呼：「超貼切，現在長短袖的切換期都縮短在一星期左右了，切換前不是大冷就是大熱，早就沒秋天了！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 13:03:08
一名網友昨（24）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示近日在推特上看到帳號「10ntyan」針對台灣四季上傳了一張照片，讓他當場看了笑翻直呼：「這位日本朋友很懂台灣！」
只見照片中畫出了台灣一年四季的運作模式，上頭寫著在台灣5-11月是夏天、12月-1月是冬天、2月-4月春夏秋冬瘋狂交錯切換，毫無邏輯可言，秋天則是根本不存在，推特帳號「10ntyan」曾在台灣擔任過助理教授，生活一段時間後，有感而發直言：「在台灣的氣候是這樣的。」
貼文一出，網友們紛紛笑瘋留言，「2-4月確實是變來變去沒錯」、「極度中肯」、「很會很會」、「超有道理」、「以前都說是四季如春，現在是夏天佔了半年」、「算是個台灣通了」、「非常有感」、「超貼切，現在長短袖的切換期都縮短在一星期左右了，切換前不是大冷就是大熱，早就沒秋天了」、「台灣只有冬天夏天之分」、「這不推真的對不起自己啦」、「完全正確」、「太懂台灣了，今年有從夏天一夜之間變成冬天的感覺」。（編輯：賴禹妡）