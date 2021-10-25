COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

名古屋特產「台式拉麵」！為何在台卻不紅？背後真相曝光

▲拉麵是紅遍全球的美食，各國也研發許多有當地特色的口味。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲拉麵是紅遍全球的美食，各國也研發許多有當地特色的口味。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-25 17:10:50

拉麵是從日本起源的美食，不僅湯頭美味，連麵條都很講究，近幾年也出現越來越多各式各樣的口味，甚至名古屋還開始流行「台灣拉麵」，裡頭充滿肉燥、豆芽菜及韭菜等台灣道地食材，不過在台灣本土卻很少見這種台灣拉麵，讓原PO相當好奇原因，貼文一出立即引發網友熱烈討論。 

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友今（25）日在PTT貼文，他以「在台灣為什麼看不到台灣拉麵啊？」為題，表示台灣人非常喜歡吃日式拉麵，口味更是包羅萬象，包含豚骨、味噌、鹽味、醬油等都吃得到，不過擁有滿滿肉燥及韭菜豆芽的「台灣拉麵」在名古屋是特產，台灣卻從沒見過，讓他好奇問：「台灣拉麵明明完全get到台灣人的喜好，卻沒有引進到台灣，有卦？」 

▲有網友相當好奇，為何台灣本土不賣台灣拉麵？（圖／翻攝自PTT）
▲有網友相當好奇，為何台灣本土不賣台灣拉麵？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言，「一堆拉麵到台灣都變型了」、「哪間不是掛著日本招牌的台灣拉麵」、「掛個日本多賣100塊」、「拉麵就不是台灣的東西啊」、「我看過叫台式的，沒多久就改名了」、「因為冠名台灣就會少賺50％」、「加台灣兩字超過50塊就覺得太貴」。 

不過也有網友直言，台灣早就有類似的商品，「就加辣肉燥的陽春麵」、「你說的類似的麵八方雲集就有在賣」、「我家附近以前有個老兵的陽春麵就這種」、「比較接近的就擔擔麵吧」、「台灣拉麵就擔仔麵啊」、「日本有賣台灣拉麵，其實就是牛肉麵」、「鍋燒意麵正名為台灣拉麵」、「陽春麵啊」、「就加辣肉燥的陽春麵」。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀