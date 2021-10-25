名古屋特產「台式拉麵」！為何在台卻不紅？背後真相曝光

拉麵是從日本起源的美食，不僅湯頭美味，連麵條都很講究，近幾年也出現越來越多各式各樣的口味，甚至名古屋還開始流行「台灣拉麵」，裡頭充滿肉燥、豆芽菜及韭菜等台灣道地食材，不過在台灣本土卻很少見這種台灣拉麵，讓原PO相當好奇原因，貼文一出立即引發網友熱烈討論。





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該名網友今（25）日在PTT貼文，他以「在台灣為什麼看不到台灣拉麵啊？」為題，表示台灣人非常喜歡吃日式拉麵，口味更是包羅萬象，包含豚骨、味噌、鹽味、醬油等都吃得到，不過擁有滿滿肉燥及韭菜豆芽的「台灣拉麵」在名古屋是特產，台灣卻從沒見過，讓他好奇問：「台灣拉麵明明完全get到台灣人的喜好，卻沒有引進到台灣，有卦？」





▲有網友相當好奇，為何台灣本土不賣台灣拉麵？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言，「一堆拉麵到台灣都變型了」、「哪間不是掛著日本招牌的台灣拉麵」、「掛個日本多賣100塊」、「拉麵就不是台灣的東西啊」、「我看過叫台式的，沒多久就改名了」、「因為冠名台灣就會少賺50％」、「加台灣兩字超過50塊就覺得太貴」。





不過也有網友直言，台灣早就有類似的商品，「就加辣肉燥的陽春麵」、「你說的類似的麵八方雲集就有在賣」、「我家附近以前有個老兵的陽春麵就這種」、「比較接近的就擔擔麵吧」、「台灣拉麵就擔仔麵啊」、「日本有賣台灣拉麵，其實就是牛肉麵」、「鍋燒意麵正名為台灣拉麵」、「陽春麵啊」、「就加辣肉燥的陽春麵」。（編輯：賴禹妡）



