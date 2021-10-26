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小獅子與把拔相見歡　公獅趴下互動網大讚：暖心阿爸！

▲公獅托比亞趴著看兒子的畫面引起網友大讚超暖心！（圖／FB@Denver Zoo）
▲公獅托比亞趴著看兒子的畫面引起網友大讚超暖心！（圖／FB@Denver Zoo）

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 08:24:00

位在美國科羅拉多的丹佛動物園有喜啦！日前出生兩個月的小獅子寶寶終於能公開亮相，保育員試著讓牠接觸其他成獅，沒想到與爸爸托比亞的互動最有趣，引起許多網友大讚：「這個互動太可愛了！」

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▲丹佛動物園最近讓出生近兩個月的小獅子亮相，引起許多大貓迷的關注！（圖／FB@Denver Zoo）
▲丹佛動物園最近讓出生近兩個月的小獅子亮相，引起許多大貓迷的關注！（圖／FB@Denver Zoo）
▲幼獅：肉球味道最棒了！（圖／翻攝自FB@Denver Zoo）
▲幼獅：肉球味道最棒了！（圖／翻攝自FB@Denver Zoo）
▲幼獅：怎麼都沒人要來跟偶玩？（圖／翻攝自FB@Denver Zoo）
▲幼獅：怎麼都沒人要來跟偶玩？（圖／翻攝自FB@Denver Zoo）
▲幼獅：新的辛巴就4偶啦！（圖／FB@Denver Zoo）
▲幼獅：新的辛巴就4偶啦！（圖／FB@Denver Zoo）
小獅子出生於7月25日，是個獅子座的活潑小男孩，牠對周遭事物充滿好奇而且無所畏懼，因此保育員試著讓牠接觸爸爸托比亞Tobias、母親娜莉亞Neliah以及同父異母的姊姊卡瑪拉Kamara，好動的牠完全不在乎體型上的差異，屁顛屁顛地爬上大貓們的身體玩耍。而就在牠第一次與爸爸托比亞相見歡時，小獅子看到體型高大的爸爸略顯害羞，托比亞看著小小的兒子絲毫沒露出任何威嚴，反而以半趴下的姿勢靠近小獅與牠互動，暖心的舉止吸引所有鎂光燈的注意，被網友大讚這爸爸好窩心又溫柔！

▲托比亞：兒子你好小好可愛喔！（圖／翻攝自FB@Denver Zoo）
▲托比亞：兒子你好小好可愛喔！（圖／翻攝自FB@Denver Zoo）
▲幼獅：阿爸你的身體讓我爬！（圖／FB@Denver Zoo）
▲幼獅：阿爸你的身體讓我爬！（圖／FB@Denver Zoo）
丹佛動物園目前正在舉行為小獅子命名的活動，也希望能夠募款幫助更多野生動物。在過去25年內非洲獅子因為面臨人類對棲息地破壞，生存環境受到威脅，加上可惡的盜獵者及不肖人士的殺害，數量已經銳減一大半，剛好這次藉由小獅子的誕生提醒人們正視保育計畫的執行，以及招募志工協助計畫的推廣，希望很快能看見計畫成功，別讓這麼美麗的動物從地球上消失！（編輯：陳珮瑜）

▲幼獅與同父異母的姐姐Kamara也相處得很好（圖／FB@Denver Zoo）
▲幼獅與同父異母的姐姐Kamara也相處得很好（圖／FB@Denver Zoo）
▲媽媽娜莉亞溫柔地舔拭牠為牠理毛（圖／FB@Denver Zoo）
▲媽媽娜莉亞溫柔地舔拭牠為牠理毛（圖／FB@Denver Zoo）
▲幼獅：偶們這麼可愛可不要讓偶們消失喔！（圖／FB@Denver Zoo）
▲幼獅：偶們這麼可愛可不要讓偶們消失喔！（圖／FB@Denver Zoo）
來看看小獅子與把拔的溫馨互動吧！


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