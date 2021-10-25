印度神童預言又中！比特幣谷底大反彈 再曝全球危險時期
「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）先前多次預言命中全球情勢以及疫情變化，每次開金口都引起關注。而日前他曾針對虛擬貨幣的趨勢作出預言，結果再度命中，完整預言內容也再度備受討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 17:39:33｜2021-10-25 17:47:47
阿南德9月21日時曾發布一段影片，內容也有特別提到虛擬貨幣的未來走向，他曾預測「虛擬貨幣價格會在11月底前破紀錄」。沒想到當時才剛預言完，中國大陸就發布防範炒作虛擬貨幣的相關規定，讓當時虛擬貨幣價格狂瀉不止，指標性的比特幣也跌破4萬美元大關，不少人也等著看阿南德的笑話。
沒想到時間來到10月初，虛擬貨幣開始逆勢上漲，到了10月20日晚間，比特幣更一度飆漲至66974美元，再度打破歷今年四月創下的64888美元，成為歷史新紀錄。
然而當時阿南德的完整預言中，也曾提醒投資者「加密貨幣市場將於11月21日有大回調」，這將有助於加密貨幣的未來發展，否則會如「鬱金香狂熱」般面臨泡沫化。但最後阿南德也建議「別將畢生積蓄投資在不穩定、類似賭博的東西」。
除了加密貨幣的相關預言外，阿南德也預言2022年3至4月間，將會有一場震驚世界的災難，2023年4月23日後，木星離開水瓶座後就會逐漸緩和，全球經濟也會開始穩定成長。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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