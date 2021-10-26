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房市／台中南區大慶站周邊華夏　連漲三年仍受青睞

▲大慶站周邊中古華廈，近年成交單價每年約有1萬元漲幅。（圖／NOWnews資料照片）
▲大慶站周邊中古華廈，近年成交單價每年約有1萬元漲幅。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-10-26 08:00:00

根據官方統計，台中市南區大慶站周邊華廈單價，近3年來每年約有每坪1萬元的漲幅。在地房仲分析，鐵路高架化、捷運通車、13期重劃區等題材加持，帶動原本房價基期較低的南區出現補漲效應。其中，華廈屋齡雖然多逾20年，單價往上漲之後，總價普遍仍在800萬內，吸引預算考量的首購或小資族買進。

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台中市中山地政事務所分析各季實價登錄資料，今年第二季大慶站周邊華廈平均單價19.1萬，且自2018年以來，幾乎每年漲幅1萬元。

信義房屋文心高工店店長李祐承表示，南區地理位置大致位於建國南北路以南，鐵路還未高架化之前，可說是與台中市中心切割開來，直到近年鐵路高架化、平面道路貫通之後，又有捷運綠線通車，大慶站成為捷運、台鐵共構車站，以及13期重劃區發展等題材，區段才出現補漲效應，整體房價行情走揚。

至於當地華廈屋齡多在20年以上，何以單價仍能有每年約1萬元的漲勢？李祐承指出，購屋最終是回歸總價考量，華廈的單價雖然跟著整個南區的行情成長，但因基期低，加上公設比相當低，換算下來2至3房含機械車位的物件，總價大約僅落在600至800萬左右；對照目前南區新建案2房平車，單價約在35萬下上，總價約需1000萬左右，相對親民許多。

李祐承表示，目前南區中古屋每月租金至少要1.5至1.8萬元，加上房貸利率低，因此華廈產品仍能吸引「預算先決」的買方買進。舉例來說，即使買到總價800萬的物件，以貸款8成、利率1.35%、30年期計算，自備款約160萬，每月還款金額約2.1萬，同樣貸款條件若買600萬的物件，自備款120萬，每月還款金額約1.6萬，自備款壓力比較輕，還能預留部分作為整修、裝潢經費，只要存足自備款，買會比租來得划算，等日後條件許可再考慮換新屋。

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