闖入娘家狂罵媳婦不孝！婆婆驚覺「兒子1謊言」下秒閉嘴

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO也表示，老公為顧及面子，「希望能幫忙瞞著他家人，謊稱房子跟車子都是他這幾年自己打拼賺來的錢買的」，就這樣公婆也一直認為房、車都是兒子自己努力打拼賺來的。
婚後不久，婆婆也開始不斷催促原PO趕快生孩子，但原PO與老公早已達成默契「結婚三年後才會想計畫生育，且只生一個」。婆婆得知後怒不可遏，直接衝往原PO娘家狂罵「你們家出了不孝、失職的媳婦，萬一沒生男孫，我們家不就無後了？只想享樂、自私」，更當下要求媳婦需在1年內生出孩子，「如果不肯，雙方就離婚，妳們女兒淨身出戶！」
然而面對婆婆不明究理的謾罵，原PO再也無法忍耐，直接反擊「媽，這房子和車子都是我爸媽在我婚前就買給我的，名字也都是我的，如果要離婚，要淨身出戶的是妳兒子」。婆婆一聽完立刻臉綠，態度、身段不敢再強硬，後續更不敢在催原PO生男孫。
不少網友看完整個過程，也不禁搖頭回應「還好娘家靠山強大，不然碰到這種婆家，可有苦頭吃了」、「老公沒錢沒肩膀又好面子，這種人不論是事業上或是做人上都不會成功」、「真的要感謝妳的父母！最強大的靠山」、「坦白說夾心餅很煩，但老公至少出來解決一下吧？全聽媽媽的話？」、「有強大的娘家才有強大的後盾。就讓你老公淨身出戶吧！」（編輯：潘毅）