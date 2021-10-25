26歲男月薪10萬！女見「1條件」秒冷感 眾認同：怕踩雷
隨著時代與價值觀的演變，現代人選擇對象的條件也越來越多元。就有位月薪10萬的26歲碩士男，因為「1條件」被曖昧對象發現後，對方態度就明顯冷淡，完整遭遇曝光也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 22:53:45｜2021-10-25 22:58:04
一名網友在論壇《Dcard》上發文提到「我朋友今年26歲，是臺大碩士畢業，目前工作穩定薪水八九萬，加班會破十萬，工作認真、脾氣好也溫柔，除了身高矮一點大約170，長相也不差，但卻一層出生後到現在都是單身」。
然而這位朋友近期與結識了一位24歲女大學生，原本雙方交流也算熱絡，但某次女方意外得知男方是「26歲母胎單身」，戀愛經驗為0後，態度明顯變得冷淡。這也不禁讓他好奇「母胎單身真的扣分嗎？」
貼文曝光後，立刻有不少網友推測原因「因為怕踩雷啊，大家都會有先入為主的觀念，這個年紀沒有交過男女朋友一定是哪方面有點問題」、「帶新手練等確實有點累...」「主要是母胎一般都要花更多心力磨合」、「雖然很抱歉，但是我也不能接受母單」、「蠻扣分的，母單沒有感情經驗，可能容易吃醋或不成熟」。
另外也有人抱持不同看法「我就想找母胎單身的男友，沒有前女友的煩惱就是讚」、「母胎單身是沒扣分，謊報扣的機率就大了點」、「會歧視母單人的對象也不值得啦」、「重點不是母胎單身，而是造成的原因是什麼」。（編輯：潘毅）