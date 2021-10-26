全聯10年前根本不夯！他愣：怎變成霸主 2理由婆媽認了
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，近日，全聯更是宣布將併購量販店大潤發，小吃大的消息讓各界感到震驚。近日，就有網友討論「全聯能夠達到這樣的規模到底是靠什麼？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 07:26:51
原PO在PTT貼文指出「如果10年前，你跟我說全聯會把大潤發併掉，我絕對不信，全聯以前到現在，一直都是小型超市定位，不論是生鮮雜貨還是其他都不算出色，當時能把松青買下來就很驚訝了，現在還準備要把大賣場買下來，全聯能發展到這地步，靠的到底是什麼？」
貼文一出，網友紛紛回應「店海戰術+廣告」、「廣告是真的蠻強的....但東西真的不便宜」、「一開始全聯店真的很少，後面三五公里就一間」、「我老實講，真的是全聯先生的廣告....」、「全聯先生的廣告國民性太強了，不爆紅都難」、「宣傳夠好，全聯先生把知名度打起來」。
不過，也有網友表示「早期是真的便宜+廣告，現在越來越貴了」、「以前全聯主打便宜又有全聯先生廣告，要是還是以低價行銷，現在很多超市都會不在了，只是現在東西越賣越貴」、「雖然東西不是最便宜，但真的算會行銷，從廣告、拓點位置都能看出，不過東西有些真的太貴，只能說只有便利而已」。（編輯：張嘉哲）