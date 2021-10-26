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Pornhub教數學「爆賺750萬」！網瘋傳全跪　阿滴也凍未條

▲數學老師張旭在成人網站Pornhub上傳自己努力教課的模樣，創造龐大收益。（圖/張旭Pornhub頻道）
▲數學老師張旭在成人網站Pornhub上傳自己努力教課的模樣，創造龐大收益。（圖/張旭Pornhub頻道）

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 07:42:18

沒想到在成人網站教數學也能闖出一片天！台灣知名數學補教名師張旭，憑藉一頭腦的知識，在成人網站Pornhub上傳自己努力教課的模樣，意外形成一股清流，這樣的舉動，也讓他成功賺進一年750萬元的報酬，不只在國內掀起話題，也引發國外網友關注。

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數學補教名師張旭在Pornhub開設帳號「changhsumath666」，簡介上寫著「Pornhub最大華人微積分教學頻道，真的啊！」張旭不僅通過Pornhub官方模特兒計畫，訂閱人數超過6千，頻道的影片數量有226部，總觀看數逼近170萬次，連外媒都爭相報導。

而探討文化領域之研究組織「U-ACG」，日前也在臉書專頁讚嘆表示「出淤泥而不染，濯清漣而不妖，還賺了750萬，人們在 Pornhub 上面找尋聲色犬馬、醉生夢死，但有人卻能在全球最大的成人頻道上探究宇宙的真理、數字的奧秘；用微分對抗貪婪，以積分挑戰淫亂」。

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▲數學老師張旭在成人網站Pornhub上傳自己努力教課的模樣，創造龐大收益。（圖/張旭Pornhub頻道）
「來自台灣的數學老師張旭在2021年通過了Pornhub認證，成為官方認證的教育頻道，相較其他影片，該頻道留言大多非常友好，超過170萬的點閱，付費課程還使他獲得了年750 萬台幣的報酬，真是書中自有顏如玉，片中自有黃金屋，在某種意義上也是正港台灣之光」。

而消息曝光後，不少網友紛紛回應「我真的看過.....真的在教數學，真沒想到能這樣」、「除了佩服還是佩服，當初到底怎麼想到的」、「這商業頭腦真的太神啦！大家雖然不是真的想學微積分，但如果看到這種影片真的會想點看看」；而連網紅阿滴也在推特上發文笑說「是不是該到Pornhub教英文了.....」笑翻不少網友。（編輯：張嘉哲）

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