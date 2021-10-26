百元剪髮怎突然一堆消失？眾揭「真實理由」：之前沒這樣
百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜且快速的優勢，深受不少大眾喜愛，現在不少大賣場內甚至有百元剪髮進駐，相當方便。而近日，就有網友討論「為何百元剪髮已經陸續在消失？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 08:31:00
原PO在PTT貼文指出「之前爆紅過一陣子的百元理髮， 幾乎台北各大捷運站裡面都有駐點， 而且理真的超快， 刷刷刷就一個，刷刷刷又一個，明明就是很方便的設施，為什麼現在搞到連一般店家都看不到了？ 因為台灣經濟又變好了嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「還是很多阿，這邊倒一家那邊就開一家」、「明明就還很多，不過台北很多都漲價了」、「大賣場內或附近找一找，通常都會有」、「我家這裡就三間了....哪裡消失」、「台北明明很多阿，我家方圓200公尺就三家」、「我家走出去四五間.....」、「我看到的生意很好啊，哪裡消失」、「生意好到爆....哪裡有消失」。
不過，也有不少網友透露「還有很多，只是有些都漲價了」、「都變150、200、250了現在」、「台北還是有多，但價格有漲一點」、「之前去剪的一百，現在變150了，房租繼續漲以後也撐不下去」、「疫情後有遇到漲到三百.....」、「剪一整天房租也剪不回本，不漲價就撐不下去了」。（編輯：張嘉哲）