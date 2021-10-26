藍牙耳機用過回不去？過來人曝「2點」嚇到秒換：太害怕
現代科技日新月異，藍牙耳機近幾年越來越夯，其跳脫有線耳機以往纏線的缺點，成為許多民眾使用手機時不可或缺的配件。對此，就有女網友好奇詢問「用過無線耳機回不去了？」而引起過來人點出2問題，讓不少人嚇到換回有線耳機款式。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 11:13:02
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示雖然有線音質似乎較好，但使用起來卻不怎麼方便，反觀無線耳機雖要充電，但頂多回家後充電一次即可，這便讓她好奇詢問「用過無線耳機還會用有線的嗎？」
問題曝光後，就引來不少網友大讚留言，「回不去了，終於不會再被線扯到自己了好感動」、「回不去+1，只是沒電很煩」、「回不去了，超討厭收線」、「回不去+1，辦公室戴著到處走到處聽方便」。
但也有人反駁，指出因無線耳機容易弄丟，且要常充電而困擾，「還是用有線的，因為無線87%會被自己搞丟」、「我無線掉兩次水溝了…拔安全帽時，有夠準」、「一開始覺得很棒，可是沒幾天就要充電 最後就用回有線了XD」、「無線是很方便，但幾年過後電池不行了就得報廢，覺得滿消耗資源的，有點考慮回歸有線，或至少交替著用」、「用無線的，可是每次用都超害怕被自己搞丟」。
甚至有人改變使用方式，會將兩款耳機交換使用，直言「還好，無線有線都在用，好一點的有線耳機都有自己的收納盒」、「騎車長時間有線，捷運無線」、「回不去，但還是會有留一兩個當備用，無線的小的好攜帶，大的舒服看狀況戴」。（編輯：陳雅雲）