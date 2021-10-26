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綠苦瓜苦爆不會煮？老饕獻「反轉良策」：超回甘

▲原PO認為山苦瓜太苦很難入菜，老饕獻上反轉良策。（圖／Pixabay）
▲原PO認為山苦瓜太苦很難入菜，老饕獻上反轉良策。（圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 14:01:14｜2021-10-26 14:05:43

苦瓜清熱退火，許多人喜歡將其入菜做成既美味又營養的佳餚，可與白色苦瓜相比，綠色的山苦瓜苦味更濃厚，使得很多人無法下口。就有名網友說明自己買到了綠苦瓜，煮入湯中發現味道奇苦，故詢問大家有沒有新的料理方式，貼文一出引起熱議。

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原PO於臉書社團「家常菜」中發文，說明自己買到了綠色山苦瓜，但因為這品種的苦瓜味道實在太苦，煮入湯中味道難以下嚥，故詢問大家有沒有挽救這個蔬菜的招式。

▲原PO發文尋求料理山苦瓜的方式。（圖／截自臉書家常菜）
▲原PO發文尋求料理山苦瓜的方式。（圖／截自臉書家常菜）
許多網友就沉迷於山苦瓜的苦味，紛紛為其說話「越苦我越愛耶」、「不夠苦的苦瓜，感覺不到味」、「苦爆的好喝，不夠苦總覺得少了什麼」、「吃得苦中苦，方為人上人」。

而其他與原PO口味較相近的網友提供密技「你只要把綠色的苦瓜，裡面的白膜刮乾淨就不會很苦了」、「通常先川燙再煮就會改善苦澀」，料理方式則可「加蔭瓜與丁香魚就反苦為甘」、「燙過後炒豆鼓+糖+醋，酸甜酸甜的（苦瓜內白皮要刮掉）（或者不加醋糖，加梅汁」、「加排骨跟少許的丁香小魚乾很好吃」、「可以趕快去買鳳梨罐頭跟新鮮鳳梨加進去一起煮，再加點冬瓜茶，就不會那麼苦了，還很甘甜喔」、「可以做話梅苦瓜」。（編輯：李惠婷） 

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