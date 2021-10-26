北海道地上寫「10/17有大便」啥意思？在地人驚：要快跑
日本北海道土地廣大，雖然其擁有自然天成的美景，但仍潛藏著不少想像不到的危險。對此，就有一名日本網友在Twitter上貼出一張在北海道的馬路上，被人寫下「10/17有大便」的字句，正當大家以為這是惡作劇時，背後卻暗藏相當可怕的訊息。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 12:16:01｜2021-10-26 12:25:26
據日媒《Jタウンネット》報導，Twitter上有名網友「@nippou_」近日上傳了一張照片，只見畫面中，可發現柏油馬路被人寫下「10/17有大便」這段話，讓不少人一看相當疑惑。
不過，該名網友則解釋，該段話其實是用來提醒「附近有棕熊足跡而留下來」的警語，倘若外地遊客見到該字句，建議趕緊遠離此處。網友也緊接著說，因準備入秋，正是棕熊大量出沒的時期，為了避免受到襲擊，故需遠離曾有棕熊足跡之處。
最後網友則強調，若橡實、栗子等作物歉收，這些記號也會增加不少，顯示了熊隻出沒機率變高，而今年就因橡實和山葡萄少了許多，導致襲擊事故比以往來得高。由於外地人通常不了解該文化，因此希望藉由該篇貼文讓旅客們重視。
貼文一出後，至今已有超過11萬人按讚，更有超過4萬人轉發，不少網友紛紛震驚留言，「原本還以為是搞笑訊息，結果竟然不是狗大便而是熊大便啊」、「讓我上了一課」、「一開始還以為是搞笑，想不到是這麼嚴肅的訊息」。（編輯：陳雅雲）