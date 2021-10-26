COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北海道地上寫「10/17有大便」啥意思？在地人驚：要快跑

▲一名日本網友在Twitter上指出在北海道馬路上，被人寫下「10/17有大便」，而其背後暗藏了相當危險的訊息。（圖／翻攝Twitter@nippou_）
▲一名日本網友在Twitter上指出在北海道馬路上，被人寫下「10/17有大便」，而其背後暗藏了相當危險的訊息。（圖／翻攝Twitter@nippou_）

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 12:16:01｜2021-10-26 12:25:26

日本北海道土地廣大，雖然其擁有自然天成的美景，但仍潛藏著不少想像不到的危險。對此，就有一名日本網友在Twitter上貼出一張在北海道的馬路上，被人寫下「10/17有大便」的字句，正當大家以為這是惡作劇時，背後卻暗藏相當可怕的訊息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據日媒《Jタウンネット》報導，Twitter上有名網友「@nippou_」近日上傳了一張照片，只見畫面中，可發現柏油馬路被人寫下「10/17有大便」這段話，讓不少人一看相當疑惑。

▲馬路上被人寫下「10/17有大便」這段話。（圖／翻攝Twitter@nippou_）
▲馬路上被人寫下「10/17有大便」這段話。（圖／翻攝Twitter@nippou_）
不過，該名網友則解釋，該段話其實是用來提醒「附近有棕熊足跡而留下來」的警語，倘若外地遊客見到該字句，建議趕緊遠離此處。網友也緊接著說，因準備入秋，正是棕熊大量出沒的時期，為了避免受到襲擊，故需遠離曾有棕熊足跡之處。

最後網友則強調，若橡實、栗子等作物歉收，這些記號也會增加不少，顯示了熊隻出沒機率變高，而今年就因橡實和山葡萄少了許多，導致襲擊事故比以往來得高。由於外地人通常不了解該文化，因此希望藉由該篇貼文讓旅客們重視。

貼文一出後，至今已有超過11萬人按讚，更有超過4萬人轉發，不少網友紛紛震驚留言，「原本還以為是搞笑訊息，結果竟然不是狗大便而是熊大便啊」、「讓我上了一課」、「一開始還以為是搞笑，想不到是這麼嚴肅的訊息」。（編輯：陳雅雲）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀