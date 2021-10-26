健身課一堂1200太貴！他臉綠：到底誰在買　可怕真相曝光

為了身體健康，近幾年越來越多人重視「運動」，健身房也如雨後春筍般不斷冒出，其中就有一名網友指出，健身房的教練課1小時就要價上千元，比鋼琴家教收費還高，非常不合理，貼文一出也有許多網友相當認同「真的貴，感覺沒那個價」，不過也有人直言「不尊重專業…你練到受傷、大小奶，之後有你受的！」





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該名網友昨（25）日在PTT貼文，以「為何市場能接受健身課是這種價格？」為題，他表示曾去過連鎖健身房，一次買12堂課是1小時1600元，買到48堂以上才有1200元左右的價格，不過這只是教練費，還得再加上入會費及月費。





原PO指出，他上網查才發現健身課的市價通常1小時都要1000元以上，不過若沒有要練到比賽等級，其實只要自己練動作再搭配飲食就可以了，按照價格去分析，教練課甚至比代理教師及鋼琴家教還貴上許多，讓他不解直言：「健身教練本身的能力會比代理老師及鋼琴家教專業？為什麼市場能夠接受健身課是這個價格啊？有沒有八卦？」





▲有網友認為教練課太貴，不懂為何市場能接受。（示意圖／翻攝Pixabay）

貼文一出，網友們也紛紛留言附和，「普通高中家教也沒那麼貴」、「完全不能接受啊所以一堂都不買」、「真的很貴，比鋼琴老師高真的扯」、「主要問題還是教練的水平參差不齊」、「這價格幾乎是教授出席費其實」、「自學就好了，去健身房請教也不用錢」、「我覺得健身不需要請教練，你又不是要比賽」、「真的貴，感覺沒那個價，學音樂鋼琴都沒這麼貴，真好賺」。





不過，也有人緩頰，「場地應該抽了不少吧」、「不是健身課太貴，是其他專業太便宜了」、「自己練就比較慢，也很考驗意志力」、「等自己都會了就不用教練了」、「我是覺得前面花這個錢學到一輩子受用的東西蠻值得的，就看個人的價值觀吧」、「不尊重專業…你練到受傷、大小奶，之後有你受的」、「我認為花錢能換到健康就值得，而且看影片就能動作正確的話，就真的天生練武奇才了」、「等你練到受傷去看醫生就不只這個錢了」、「姿勢不正確受傷嚴重點也是一輩子的事」。（編輯：賴禹妡）



